O protagonismo de Vini Jr no Real Madrid deve se manter. Ao menos, foi o que indicou Xabi Alonso, novo técnico do clube. Em entrevista coletiva, o treinador rasgou elogios ao brasileiro mesmo com poucos dias de convivência e trabalho.

- Eu não o conhecia, mas já pude reconhecer tudo o que tinha visto externamente: sua personalidade, sua maneira de se comunicar. Ele é apaixonado, emotivo, e eu gosto de estar perto dele. Agora, a tarefa é encontrar a melhor posição. Mas ele tem um grande coração; foi isso que me chamou a atenção nesses primeiros dias - afirmou o basco.

Vinícius está à procura de retomar seu melhor futebol com a camisa blanca. Na última temporada, o ponta-esquerda teve dificuldades nos jogos grandes e viu seu time findar a jornada sem títulos expressivos, anotando 21 gols e concedendo 15 assistências aos companheiros.

Com a Seleção Brasileira, o caminho é semelhante. Criticado por atuações anteriores, Vini anotou, no dia 10, o primeiro gol da era de Carlo Ancelotti - que foi seu treinador durante quatro anos no Real -, diante do Paraguai, em vitória simples que colocou o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Vini Jr com Xabi Alonso em sua reapresentação no Real Madrid para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

👀 O que vem por aí para o Real Madrid de Vini Jr no Mundial?

O Real Madrid está no grupo H do Mundial de Clubes, e estreia nesta quarta-feira (18), diante do Al-Hilal (SAU), no Lincoln Financial Field, estádio localizado na Filadélfia. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT), que completam a chave, se enfrentam logo depois, às 19h.

