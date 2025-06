Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentariam a partir das 19h (de Brasília), mas o jogo ainda não começou. Por conta de risco de tempestades, a partida foi atrasada e pode até ser cancelada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida é no Estádio Inter&Co, em Orlando, na Flórida (EUA). Pouco antes do horário marcado para o início da partida, houve o aviso e jogadores, comissões técnicas e árbitros deixaram o campo, para a parte interna do estádio. A pouca torcida presente foi aconselhada a fazer o mesmo.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns pelo Mundial de Clubes

ULSAN HD X MAMELODI SUNDOWNS

1ª RODADA - GRUPO F DO MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Inter&Co, na Flórida (EUA);

📺 Onde assistir: Cazé TV, DAZN, Disney+ e Globoplay;

🟨 Árbitro: Clément Turpin.

⚽ ESCALAÇÕES

ULSAN HD (Técnico: Pan-Gon Kim)

Jo Hyeon-Woo; Seok-Hyun, Trojak, Young-Gwon e Ludwigson; Bojanic, Woo-Young, Chung-Yong, Seung-Beom; Won-Sang e Erick Farias.

continua após a publicidade

MAMELODI SUNDOWNS (Técnico: Miguel Cardoso)

R. Williams; K. Mudau, Kekana, Cupido,D. Lunga; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Rayners, Arthur Sales e Zwane.

Como foi Fluminense x Borussia pelo Mundial de Clubes

Fluminense e Borussia são do mesmo grupo de Ulsan HD e Mamelodi Sundowns. Mais cedo, os clubes fizeram a estreia do grupo. Os alemães e os brasileiros ficaram no 0 a 0, mas com o Tricolor dominando as ações.

Fluminense e Borussia Dortmund ficaram empatados em 0 a 0 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

O próximo adversário do Tricolor é o Ulsan Hyundai. A partida será às 19h (de Brasília) do sábado (21), também no MetLife Stadium, Nova Jersey. No mesmo dia, mas às 13h, no TQL Stadium, em Cincinnati, tem Borussia contra o sul-africano Mamelodi Sundowns.