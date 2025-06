Monterrey surpreende e empata com Inter de Milão em estreia no Mundial

Contrariando favoritismos, Inter de Milão-ITA e Monterrey-MEX empataram por 1 a 1 na estreia das equipes no Mundial de Clubes. O embate aconteceu na noite desta terça-feira (17), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA). Os mexicanos saíram na frente com Sergio Ramos, mas Lautaro Martínez empatou para os italianos.

➡️No Rose Bowl, Sergio Ramos e Lautaro Martínez personificaram o jogo

Na outra partida do grupo E, o River Plate-ARG venceu o Urawa Reds-JAP por 3 a 1. Com isso, os argentinos somaram três pontos e lideram a chave.

Zebra passeando em Los Angeles

Estreando no Mundial, Monterrey e Inter de Milão fizeram um 1º tempo decidido pela bola parada. A Inter pressionou e teve chances com Esposito e Darmian, mas o primeiro gol foi dos mexicanos. Em escanteio cobrado por Torres, o experiente zagueiro Sergio Ramos subiu e cabeceou para o fundo das redes.

Os italianos quase empataram com Esposito, mas o atacante parou no goleiro Andrada. Depois, em cobrança ensaiada de falta, Carlos Augusto recebeu de Asllani e encontrou Lautaro Martínez, que igualou o marcador.

A Inter finalizou novamente com Esposito, mas a batida foi bloqueada pela defesa do Monterrey. Apesar do favoritismo e das tentativas, o time do estreante Cristian Chivu foi para o intervalo com o 1 a 1 no placar.

Sergio Ramos comemora gol do Monterrey contra a Inter de Milão (Foto: Stu Forster/Getty Images North America/Getty Images via AFP)

Buscando um resultado positivo, a Inter tentou aumentar o ritmo na etapa final. Barella aproveitou jogada de Bastoni e mandou para fora. O Monterrey respondeu em chute do espanhol Canales, que acertou a trave de Sommer.

Chivu, que já tinha promovido a entrada de Thuram no intervalo, também mandou Dimarco para o jogo. O ala italiano teve chance logo após entrar, mas chutou acima da meta rival. Em novas oportunidades, Lautaro e Zalewski chutaram para fora.

Os minutos finais foram de pressão italiana, enquanto que os mexicanos se defendiam e buscavam um contra-ataque. Apesar das tentativas, a Inter não conseguiu alterar o marcador e quase viu Deossa fazer o 2 a 1. Assim, o Monterrey conquistou um resultado que, horas antes, parecia improvável.

✅ FICHA TÉCNICA

MONTERREY 1 X 1 INTER DE MILÃO

1ª RODADA - GRUPO E DO MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 17/06/2025 - 22h

📍 Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

🥅 Gols: Sergio Ramos aos 25 do 1º T (MON); Lautaro Martínez aos 42 min do 1º T (INT)

🟨 Cartões amarelos: Jorge Rodríguez (MON); Asllani, Barella, Lautaro Martínez (INT)

🟥 Cartão vermelho: -

🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Bruno Pires

MONTERREY (Técnico: Domènec Torrent)

Andrada; Medina, Sergio Ramos e Guzmán; Chávez (Aguirre), Jorge Rodríguez, Óliver Torres (Deossa), Canales (Rojas) e Arteaga; Ocampos (Cortizo) e Berterame (Ambríz).

INTER DE MILÃO (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Pavard (Luís Henrique), Acerbi e Bastoni; Darmian; Barella, Asllani (Sučić), Mkhtaryan (Zalewski) e Carlos Augusto (Dimarco); Esposito (Thuram) e Lautaro Martínez.