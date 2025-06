A aposta da Fifa no novo formato do Mundial de Clubes está funcionando e a procura por ingressos de jogos da nova competição está atingindo as expectativas. Segundo a entidade, quase 1,5 milhão de ingressos foram vendidos até a tarde desta terça-feira (17) e o interesse dos torcedores tem se intensificado.

Mais de 342 mil torcedores estiveram presentes nos oito jogos que foram disputados primeiros três dias do torneio. Metade das partidas envolveram brasileiros e foram responsáveis por levar quase 132 mil torcedores aos estádios dos Estados Unidos.

Jogo entre Inter Miami e Al-Ahly no Mundial de Clubes teve quase 61 mil torcedores (Foto: Reprodução / X)

— Foi exatamente para isso que o Mundial de Clubes da Fifa foi criado: um palco de classe mundial onde novas histórias são contadas, novos heróis surgem e os torcedores do futebol de clubes se sentem parte de algo maior. A FIFA se orgulha da atmosfera única e multicultural que esta nova competição já gerou e agradece a cada torcedor que trouxe sua voz, paixão e presença enquanto o Mundial de Clubes da Fifa se consolida como o ápice indiscutível do futebol de clubes global — disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Os dois jogos com maior presença de público envolveram a presença de Messi e o encontro de times da Europa em solo estadunidense. A partida entre Inter Miami e Al-Ahly teve mais de 93% dos ingressos vendidos e um público de 60,927 pessoas na abertura do novo torneio de clubes.

Jogo entre PSG e Atlético de Madrid teve maior público do Mundial de Clubes até o momento5. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

O jogo entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid contou com a presença de um público de 80.619 pessoas, registrando o recorde do torneio em números absolutos até o momento.

Ocupação dos estádios no Mundial de Clubes e próximos jogos do torneio

Levando o balanço da Fifa em consideração, quase 64% dos ingressos para os oito jogos citados no levantamento foram comercializados pela entidade. No entanto, algumas partidas tiveram menos de 50% dos ingressos disponibilizados comprados por torcedores.

Torcedores do Atlético de Madrid na estreia da equipe no Mundial de Clubes (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Como boa parte dos estádios que recebem jogos do Mundial de Clubes têm uma grande capacidade de público, o contraste com muitos lugares disponíveis nas arquibancadas apareceu em alguns momentos. A partida com menos ocupação dos espaços foi o confronto entre Chelsea e Los Angeles FC, que teve um pouco mais de 30% dos ingressos vendidos.

Por outro lado, os prognósticos da Fifa indicam que mais jogos com grande público serão vistos na fase de grupos do torneio. Segundo a entidade, quatro das cinco partidas mais procuradas por torcedores na primeira fase ainda serão disputadas.

Os confrontos que devem receber grandes públicos são Real Madrid x Pachuca; Al Hilal x RB Salzburg; Bayern de Munique x Boca Juniors e Flamengo X Chelsea. Todas essas partidas devem ter mais de 50 mil torcedores presentes nos estádios.