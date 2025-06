Neuer sobre jogar o Mundial de Clubes: ‘Acho especial participar’

Em entrevista ao As, da Espanha, na chegada aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, disse estar ansioso para a disputa da competição. O jogador também falou que será especial competir a Copa do Mundo de Clubes.

— Acho especial participar deste Mundial de Clubes. Há times que não estão lá, e isso os prejudica. Eles provavelmente também gostariam de jogar aqui. Veremos em alguns anos ou décadas o prestígio deste formato de torneio. É difícil dizer agora, porque é a primeira vez que está sendo disputado — comentou Neuer ao ser questionado sobre as ausências de outras potências europeias.

O goleiro também falou da ansiedade para entrar em campo e da importância de não ser todo ano. — Estamos realmente ansiosos pelo torneio. Sabemos o que está em jogo e estamos felizes em participar. Este torneio acontece a cada quatro anos. É bom que não aconteça todo ano, porque o calendário está ficando cada vez mais apertado — completou o jogador.

Bayern de Munique no Mundial de Clubes

O Bayern de Munique está no grupo C da Copa do Mundo de Clubes, ao lado de Ackland City, Benfica e Boca Juniors. O time entra em campo pela primeira vez no próximo domingo (15), contra o Auckland City, no TQL Stadium, em Cicinnati.

O Mundial de Clubes marcará também o fim da passagem de Thomas Müller pelo clube. Após 25 anos de serviços prestados, o jogador, que é um dos maiores nomes da história do Bayern de Munique, anunciou que deixará o clube.

