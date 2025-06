As oitavas de final do Mundial de Clubes começam neste sábado, e os times brasileiros já sabem quais adversários devem derotar para avançar às quartas da competição. Enquanto Palmeiras e Botafogo fazem um duelo digno de Brasileirão, Fluminense e Flamengo encaram adversários europeus: Inter de Milão e Bayern de Munique, respectivamente.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o Supercomputador da Opta, embora a vida do Rubro-Negro até a grande final do Mundial de Clubes seja uma verdadeira Champions League, o clube com menos chances de se classificar às quartas de final é o Fluminense.

continua após a publicidade

O Tricolor das Laranjeiras tem apenas 15,64% de vencer o duelo com a Inter de Milão. O Flamengo tem 23,30% de chances, enquanto Botafogo tem 44,19% e Palmeiras 55,81%. Dentre os times brasileiros, o Verdão é o que está mais bem cotado pelo supercomputador do Opta.

Maurício e Flaco López comemoram gol do Palmeiras em cima do Inter Miami no Mundial de Clubes. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Fluminense, inclusive, é a equipe com menor chance de avançar. Na sequência, aparece o Inter Miami, com 16,84%, e Al-Hilal, que tem 17,34%. Enquanto o time do Messi pega o PSG, atual campeão da Champions, os árabes encaram o Manchester City na fase atual.

continua após a publicidade

<em>Segundo supercomputador do Opta</em> PSG 83,16% Manchester City 82,66% Inter de Milão 84,36% Bayern de Munique 76,70% Chelsea 58,98% Real Madrid 62,70% Borussia Dortmund 74,58% Benfica 41,02% Juventus 37,30% Palmeiras 55,81% Flamengo 23,30% Al-Hilal 17,34% Botafogo 44,19% Inter Miami 16,84% Monterrey 25,42% Fluminense 15,64%

Agenda das oitavas de final do Mundial de Clubes

Sábado - 28/06

13h - Palmeiras x Botafogo

17h - Benfica x Chelsea

Domingo - 29/06

13h - PSG x Inter Miami

17h - Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira - 30/06

16h - Inter de Milão x Fluminense

22h - Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira - 01/07