O Mundial de Clubes já conheceu oito dos 16 classificados às oitavas de final, que se inicia no sábado (28). Com Flamengo, Botafogo e Palmeiras, a próxima fase da competição pode ainda contar com o quarto brasileiro, o Fluminense, que busca a vaga nesta quarta-feira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do trio do Brasil, o Mundial de Clubes já tem garantido quatro representantes da Europa nas oitavas: PSG, Bayern de Munique, Manchester City e Juventus. O oitavo classificado até o momento é o Inter Miami, que tem Messi e Suárez no elenco.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira, outros classificados podem ser conhecidos. O Grupo C, que tem Boca Jrs. e Benfica disputando a segunda vaga, entram em campo às 16h contra Auckland City e Bayern de Munique, respectivamente.

Espérance e Chelsea disputam a última pelo Grupo D, que já tem o Flamengo classificado. Em confronto direto, as equipes vão fazer o duelo decisivo às 22h (de Brasília). No mesmo horário, a equipe rubro-negra encara o Los Angeles FC.

continua após a publicidade

O Lance! traz a tabela com os chaveamentos, horários e dias dos jogos das oitavas de final do Mundial de Clubes, que terá já duelo entre brasileiros.

➡️Abel projeta duelo entre Palmeiras x Botafogo no Mundial: ‘Vai ser um jogo dividido’

Datas e horários dos jogos das oitavas do Mundial de Clubes

Sábado - 28/06

13h - Palmeiras x Botafogo

17h - 1º do Grupo C x 2º do Grupo D

Domingo - 29/06

13h - PSG x Inter Miami

17h - Flamengo x 2º do Grupo C

Segunda-feira - 30/06

16h - 1º do Grupo E x 2º do Grupo F

22h - 1º do Grupo G x 2º do Grupo H

Terça-feira - 01/07

16h - 1º do Grupo H x 2º do Grupo G

22h - 1º do Grupo F x 2º do Grupo E

Times classificados para as oitavas de final do Mundial