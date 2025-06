Mundial: Flamengo joga ‘Champions’ até a final; veja possíveis adversários

Se a missão de ser campeão do Mundial de Clubes já é intrinsecamente difícil, o futebol preparou o mais complicado dos desafios para o Flamengo no mata-mata. Apesar da campanha invicta e do primeiro lugar no Grupo C, o chaveamento da competição não foi favorável ao Rubro-Negro, que terá de passar por uma "Champions League" para levantar o troféu.

continua após a publicidade

➡️ Análise do setorista: o que esperar do jogo entre Bayern e Flamengo pelo Mundial?

Caso avance até a decisão, o Mais Querido pode ter de enfrentar todos os últimos cinco campeões da Europa em uma só campanha. O primeiro deles já foi superado, com vitória por 3 a 1 sobre o poderoso Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões na temporada 2020/21. O segundo é compromisso marcado, já que o Fla encara o Bayern de Munique, vencedor da Uefa em 2019/20, no próximo domingo (29), pelas oitavas de final da competição.

Não bastassem os gigantes de Inglaterra e Alemanha, o trajeto do Flamengo rumo à final tem no horizonte obstáculos tão grandes quanto, quiçá, maiores. Caso supere os Bávaros na primeira rodada do mata-mata, a tendência é que o Rubro-Negro tenha como rival das quartas de final o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions. Antes, os franceses enfrentam o Inter Miami, time da casa que tem Lionel Messi como camisa 10 e capitão, junto ao fiel escudeiro Luis Suárez.

continua após a publicidade

Se Bayern, PSG ou Messi não forem capazes de parar a equipe de Filipe Luís, o restante da chave apresenta candidatos à altura, com destaque para a maior das constelações do futebol. O Real Madrid é o favorito a chegar à semifinal entre Juventus, adversário dos Merengues nas oitavas de final, Borussia Dortmund e Monterrey. Maior vencedor da Liga dos Campeões com 15 títulos, os Galáticos conquistaram duas das últimas quatro orelhudas, levantando a taça em 2021/22 e 2023/24.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para quem sonha em derrubar um gigante no próximo domingo (29), sonhar em derrubar mais dois custa o mesmo. O sonho, contudo, pode ter último capítulo tão épico quanto os anteriores. O outro lado do chaveamento conta com Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, Inter de Milão, Fluminense, Manchester City e Al-Hilal.

continua após a publicidade

De todas as opções, os comandados de Pep Guardiola são os claros favoritos a alcançar a final. Campeões da Champions League em 2022/23, os Citizens são donos da melhor campanha da fase de grupos e única equipe 100% do Mundial até aqui. Se neste hipotético e mais que otimista cenário o Flamengo já superou Bayern de Munique, PSG e Real Madrid, os Sky Blues seriam apenas mais um no caminho rubro-negro rumo ao histórico título.

Para chegar ao topo do mundo, a escalada rubro-negra terá início neste fim de semana. O Mais Querido encara os Bávaros no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), por uma vaga nas quartas de final da Copa do mundo de Clubes.

➡️ Mundial: Bruno Henrique aponta fator-chave para o Flamengo vencer o Bayern