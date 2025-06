A Inter de Milão segue a preparação para enfrentar o Fluminense pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. De acordo com o portal italiano Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram e Davide Frattesi treinaram neste sábado (28) e devem reforçar a Inter no confronto. A partida acontece na segunda-feira (30), no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com a Gazzetta, a tendência é que os dois comecem no banco de reservas e o ataque formado por Lautaro Martínez e Esposito seja mantido.

Thuram e Fratesi trabalham na folga do elenco da Inter

Pela alta temperatura na Carolina do Norte, o técnico Chivu deu folga para a maior parte do elenco na sexta-feira (27), menos para Thuram e Fratesi, que foram a campo. Thuram não joga desde a estreia no Mundial, quando jogou apenas 30 minutos contra o Monterrey. Já Fratesi, que saiu no intervalo do jogo contra o Urawa Reds, só ficou em campo por oito minutos na última partida.

continua após a publicidade

A Inter de Milão está invicta na Copa do Mundo de Clubes, com 2 vitórias e 1 empate.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Inter no Mundial (Foto: Reprodução/X)

Agenda do mata-mata do Mundial de Clubes

📅Sábado, 28 de junho

13h - Palmeiras x Botafogo - Lincoln Financial Field, Filadélfia 17h - Benfica x Chelsea - Estádio Bank of America, Charlotte

📅Domingo, 29 de junho

13h - Paris Saint-Germain x Inter Miami - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

17h - Flamengo x Bayern de Munique - Estádio Hard Rock, Miami

📅Segunda-feira, 30 de junho

16h - Inter de Milão x Fluminense - Estádio Bank of America, Charlotte

22h - Manchester City x Al Hilal - Camping World Stadium, Orlando

📅Terça-feira, 1º de julho

16h - Real Madrid x Juventus - Estádio Hard Rock, Miami

22h - Borussia Dortmund x Monterrey - Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

⚽Quartas de Final

📅Sexta-feira, 4 de julho

16h - (Vencedor de Inter de Milão/Fluminense) x (Vencedor de Man. City/Al Hilal) - Orlando

22h - (Vencedor de Palmeiras/Botafogo) x (Vencedor de Benfica/Chelsea) - Filadélfia

📅Sábado, 5 de julho

13h - (Vencedor de PSG/Inter Miami) x (Vencedor de Flamengo/Bayern) - Atlanta

17h - (Vencedor de Real Madrid/Juventus) x (Vencedor de Dortmund/Monterrey) - Nova Jersey

⚽Semifinais

📅Terça-feira, 8 de julho

16h - Semifinal 1 - Estádio MetLife, Nova Jersey

📅Quarta-feira, 9 de julho

16h - Semifinal 2 - Estádio MetLife, Nova Jersey

⚽A Grande Final

📅Domingo, 13 de julho