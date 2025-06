Jornal da Filadélfia destaca presença do Flamengo: ‘Torcida gigante’

O Flamengo virou assunto na Filadélfia (EUA), onde enfrenta o Espérance na estreia pelo Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16). O jornal "The Philadelphia Inquirer", o principal da região, destacou no último domingo (15) a presença do "gigante brasileiro" na cidade, ressaltando o tamanho da torcida do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe o pré-jogo entre Flamengo e Espérance direto dos EUA

— Filadélfia conhece o Flamengo, gigante do futebol brasileiro com uma torcida enorme — diz o título da matéria.

A publicação cita os títulos brasileiros e continentais do Flamengo, mas evidencia a popularidade da equipe. O jornal exalta o número de seguidores do clube nas redes sociais, com 54,3 milhões de usuários, o que faz do Mais Querido o 16º no ranking mundial e segundo fora da Europa, atrás apenas do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O jornal destaca, ainda, o fato do Rubro-Negro mandar partidas no Maracanã e adiciona vídeo de festa da torcida no estádio. A matéria ainda brinca dizendo que, se o leitor ouviu pouco ou nada sobre o Flamengo, é provável que, literalmente, escute na noite desta segunda-feira (16), quando a equipe entra em campo no Lincoln Financial Field. Para ler a reportagem na íntegra, clique aqui.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Torcidas de Flamengo e Espérance 'duelam' antes da partida

Está chegando a hora da estreia de Flamengo e Espérance no Mundial de Clubes. A partida válida pela primeira rodada do grupo D vai começar às 22h desta segunda-feira (horário de Brasília), mas as torcidas dos dois times não seguraram a ansiedade e foram à famosa escadaria do Rocky Balboa, na Filadélfia, para fazer a festa antes da bola rolar, com direito a bateria, bandeirão e muita cantoria.

O local, conhecido mundialmente depois da gravação do primeiro filme da saga "Rocky", virou ponto de encontro de torcedores rubro-negros nos últimos dias, mas, nesta segunda-feira (16), os tunisianos também resolveram fazer parte do movimento e protagonizaram um saudável - e provocativo - duelo entre as torcidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo