Mundial pode render ao Flamengo quase o dobro do gasto em janelas de 2024

A Fifa confirmou os valores da premiação do Mundial de Clubes, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho. O Flamengo, um dos representantes brasileiros na competição, pode receber uma bolada que supera os valores gastos com reforços na temporada passada caso seja campeão.

Apenas com a fase de grupos do torneio, o Rubro-Negro faturará 15,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual). Cada vitória na primeira fase renderá mais 2 milhões de dólares (R$ 11,46 milhões), enquanto o empate pagará 1 milhão de dólares (R$ 5,73 milhões).

As premiações seguem uma escala crescente a partir do mata-mata: 5,7 milhões de dólares (R$ 32,6 milhões) para as oitavas de final, 13,1 milhões de dólares (R$ 75 milhões) para as quartas de final, 21 milhões de dólares (R$ 120 milhões) para as semifinais e, por fim, 40 milhões de dólares (R$ 229,2 milhões) para o campeão. Se o Flamengo fizer uma campanha praticamente perfeita, com 100% de aproveitamento, pode embolsar o valor de R$ 586 milhões.

Para efeito de comparação, o Flamengo gastou R$ 296,9 milhões em contratações em 2024 (com pagamento no ato, sem parcelamento envolvido). Ou seja, a equipe poderá lucrar quase o dobro do valor investido em reforços.

Em 2024, o Flamengo reforçou seu elenco com oito contratações, distribuídas entre diferentes posições. Para o setor defensivo, chegou o zagueiro Léo Ortiz, ex-RB Bragantino. Já na lateral, o clube contratou o lateral-esquerdo Matías Viña, ex-Roma, e o lateral-esquerdo Alex Sandro (sem custos), ex-Juventus.

No meio-campo, os reforços foram o uruguaio Nicolás De La Cruz, ex-River Plate, e o argentino Charly Alcaraz, ex-Racing Club, que se tornou a contratação mais cara da história do clube. Por fim, no ataque, o Flamengo trouxe o atacante Michael, ex-Al Hilal, também sem custos, e o atacante Carlinhos, ex-Nova Iguaçu.

Carlos Alcaraz se tornou a contratação mais cara da história do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Flamengo no Mundial

O Flamengo será o terceiro time brasileiro a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra um adversário ainda não definido (León foi excluído do torneio), no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.

Confira premiação por fase do Mundial de Clubes