Adversário do Flamengo no Mundial demite treinador e aposta em prata da casa

O Espérance Sportive de Tunis, adversário do Flamengo na primeira fase do Mundial de Clubes, anunciou a contratação do técnico Maher Kanzari para a sequência da temporada. Ele substitui o romeno Laurentiu Reghecampf, demitido na segunda-feira (17).

Tunisiano de 52 anos, Kanzari se formou como treinador no próprio Espérance em 2010, trabalhando como auxiliar técnico. Como treinador principal, comandou o CA Bizertin e AS Gabès, na Tunísia, além de Al-Sailiya e Al-Wakrah, no Catar, e Ohod Club, na Arábia Saudita.

Ele também dirigiu seleções de base da Tunísia, incluindo a equipe sub-17 na Copa do Mundo da categoria, em 2007, na Coreia do Sul. Além disso, esteve à frente dos times sub-20 e sub-23 do país. Em 2018, assumiu interinamente a seleção principal por duas partidas.

O primeiro desafio de Kanzari será enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da CAF, no início de abril. Depois, tentará conduzir o Espérance ao 34º título da liga nacional. A equipe divide a liderança com o Monastir.

Flamengo, de Gerson, estará no caminho do Espérance no Mundial (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Flamengo no Mundial

O Flamengo será o terceiro time brasileiro a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o León, com mando da equipe mexicana, no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.