Fifa define premiação do Mundial; veja quanto os brasileiros vão receber

A Fifa confirmou na manhã desta quarta-feira (26) os valores da premiação do Mundial de Clubes, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho. Ao todo, a entidade distribuirá 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5,8 bilhões) entre os 32 times participantes.

Cada equipe brasileira receberá, inicialmente, 15,21 milhões de dólares (R$ 86 milhões) por participação. Caso conquiste o título, o valor total pode chegar a 125 milhões de dólares (R$ 713 milhões). As equipes do Brasil no torneio são: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que o modelo de distribuição do torneio "reflete o auge do futebol de clubes e representa o maior prêmio em dinheiro para uma competição do esporte".

- O modelo de distribuição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa reflete o auge do futebol de clubes e representa o maior prêmio em dinheiro para um torneio de futebol, composto por uma fase de grupos de sete partidas e um formato de playoff, com um pagamento potencial de US$ 125 milhões previsto para os vencedores - disse Gianni Infantino.

- Além do prêmio em dinheiro para os times participantes, há um programa de investimento solidário sem precedentes, onde temos uma meta de 250 milhões de dólares adicionais sendo fornecidos para clubes de futebol em todo o mundo. Essa solidariedade, sem dúvida, fornecerá um impulso significativo em nossos esforços contínuos para tornar o futebol verdadeiramente global - completou.

A Fifa destacou que não reterá nenhum valor das receitas geradas pelo torneio, destinando toda a arrecadação ao futebol de clubes. Além disso, a entidade garantiu que suas reservas financeiras permanecerão intactas, já que são direcionadas exclusivamente ao desenvolvimento do futebol global por meio das 211 associações.

Veja os valores divididos por continente:

Europeus: entre 12,81 milhões de dólares e 38,19 milhões de dólares

Sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Ásia: 9,55 milhões de dólares

África: 9,55 milhões de dólares

Oceania: 3,58 milhões de dólares

Veja os valores por fases no Mundial:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares

Semifinais: 21 milhões de dólares

Vice-campeão: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares