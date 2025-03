Mundial: Fifa destaca torcida do Flamengo por frequência no estádio

Já com as atenções voltadas 100% para o Mundial de Clubes, a Fifa divulgou um material em seu site destacando as equipes com maior presença de torcedores nos estádios. Entre os clubes da América do Sul, a entidade citou o Flamengo e o Boca Juniors. Os dados apresentados pela Fifa se referem ao ano de 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Boca Juniors e o Flamengo, com médias de 57.000 e 54.000 torcedores, respectivamente, ocupam a 16ª e 18ª posições. Além disso, três clubes participantes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, como Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Inter de Milão, ficaram entre os cinco primeiros, com 81.000, 75.000 e 72.000 torcedores, respectivamente.

O River Plate foi o grande destaque, com a melhor média de público em casa do mundo em 2024, com 85.000 torcedores por jogo no Estádio Monumental. O clube argentino ocupou o primeiro lugar no ranking global, superando equipes de outros continentes. A equipe, no entanto, não estará no Mundial.

continua após a publicidade

- O apoio do River foi ainda mais excepcional, dado que eles não ganharam um título no ano passado. Os únicos outros clubes não europeus no top 20 foram o Boca Juniors com 57.000 e o Flamengo com 54.000, em 16º e 18º, respectivamente - disse a Fifa.

Confira o ranking completo com os 20 clubes:

84.567 pessoas: River Plate (Argentina) 81.365 pessoas: Borussia Dortmund (Alemanha) 75.000 pessoas: Bayern de Munique (Alemanha) 73.845 pessoas: Manchester United (Inglaterra) 72.311 pessoas: Inter de Milão (Itália) 71.494 pessoas: Milan (Itália) 64.728 pessoas: Real Madrid (Espanha) 63.492 pessoas: Olympique de Marseille (França) 62.339 pessoas: West Ham (Inglaterra) 61.770 pessoas: Roma (Itália) 61.350 pessoas: Tottenham (Inglaterra) 60.536 pessoas: Atlético de Madrid (Espanha) 60.294 pessoas: Arsenal (Inglaterra) 59.250 pessoas: Stuttgart (Alemanha) 57.729 pessoas: Eintracht Frankfurt (Alemanha) 57.200 pessoas: Boca Juniors (Argentina) 54.456 pessoas: Ajax (Holanda) 54.347 pessoas: Flamengo (Brasil) 53.709 pessoas: Liverpool (Inglaterra) 53.149 pessoas: Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Mudança no grupo do Flamengo

A Fifa decidiu excluir o León (México) do Mundial de Clubes. A entidade máxima do futebol alegou um possível “conflito de interesses”, já que o dono da equipe também é proprietário do Pachuca.

continua após a publicidade

Com essa decisão, o Flamengo, um dos quatro representantes brasileiros no torneio, aguarda a definição de seu adversário no grupo, que já conta com Chelsea e Espérance de Tunis.

Flamengo aguarda adversário no Grupo D do Mundial de Clubes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Flamengo será o terceiro time brasileiro a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o futuro substituto do León, no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.