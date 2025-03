Presidente do Flamengo pede prisão de ex-conselheiro por homofobia

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, apresentou pedido de prisão preventiva ao Ministério Público (MP) contra o ex-conselheiro José Carlos Izidro Pereira, mais conhecido como Peruano, nesta quarta-feira (26). O ex-candidato à presidência do Rubro-Negro voltou a proferir ataques de cunho homofóbico ao dirigente rubro-negro na última terça (25).

A decisão de Bap aconteceu após publicação de Peruano nas redes sociais. A informação do pedido de prisão preventiva foi publicada primeiramente pelo jornalista Ancelmo Góis. Confira abaixo a declaração do ex-conselheiro.

— O presidente não assinou a nota de racismo contra a Conmebol, que é um preconceito, ele não assinou, não abraçou a causa. Agora, no dia 25 de março, que é o dia do orgulho gay, ele assina e coloca nas redes sociais do Flamengo. Então é o seguinte: a diretoria dele não tem o negro, mas como é o dia dele, ele está perdoado — publicou Peruano em vídeo na rede social.

Outros ataques de Peruano a Bap

O pedido de prisão preventiva desta quarta-feira (26) foi anexado a um processo já aberto pelo MP. Bap já havia acusado Peruano de homofobia e injúria, após o rival afirmar que o dirigente seria o "primeiro presidente v**** da história do Flamengo", depois do resultado da eleição do clube em dezembro de 2024.

