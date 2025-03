O Flamengo não contará com Danilo para as partidas contra Internacional, no próximo sábado (29), e Deportivo Táchira (VEN), na quinta-feira (3). O zagueiro sentiu dores na coxa direita em atividade da última terça-feira (25) e desfalcará a equipe nas estreias por Brasileirão e Libertadores, respectivamente. A ausência do defensor, que já vinha de período sem atuar, expõe problema na montagem do elenco rubro-negro.

O ex-jogador da Juventus chegou à Gávea no início da temporada com status de titular. Sem o camisa 13, a dupla titular da zaga será formada por Léo Ortiz e Léo Pereira, a mais utilizada por Filipe Luís desde o ano passado. Contudo, além dos três principais zagueiros, resta apenas Cleiton como opção no elenco profissional.

O jovem de 21 anos, formado pelas categorias de base do Flamengo, soma apenas 14 partidas pelo time principal desde que estreou em 2022, todas pelo Campeonato Carioca. Além disso, boa parte desses jogos foram em equipes alternativas.

Não bastasse a pouca experiência de Cleiton, ele é o único zagueiro que compõe o elenco profissional do Rubro-Negro à disposição no banco de reservas para os próximos jogos. Assim, é provável que Filipe Luís tenha de relacionar jogadores da base para as estreias por Brasileirão e Libertadores.

Quem pode ganhar oportunidade?

A ausência de Danilo e a escassez de opções abre espaço para jovens do sub-20 terem chances no time principal. Destacam-se alguns nomes, como Carbone, defensor canhoto que já foi relacionado para partidas do profissional e participou da pré-temporada nos últimos dois anos. Além dele, Iago Silva, destaque do time campeão da Libertadores e titular da Seleção Brasileira da categoria, pode ganhar oportunidade.

Outra solução mais experiente seria Pablo. O jogador de 33 anos retornou de empréstimo junto ao Botafogo no início da temporada, mas foi afastado pelo Flamengo e liberado para buscar novo clube. Apesar de ainda ter contrato com o Rubro-Negro, o atleta sequer consta na relação do elenco profissional.

Flamengo não deve ir ao mercado

Mesmo com a lacuna a ser preenchida, o Fla não deve buscar opções no mercado. A diretoria adota postura de só ir atrás de reforços para o restante da temporada em caso de novas vendas, como indicado pelo presidente Bap em reunião do Conselho Deliberativo na última semana.

Ademais, a janela de transferências para o exterior está fechada. Desta maneira, o Flamengo, para reforçar o elenco ainda no primeiro semestre, teria de trazer jogadores que atuam no futebol brasileiro até o dia 11 de abril.

