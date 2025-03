Bruno Henrique quer novo final para o Flamengo no Mundial: ‘Objetivo maior’

Bruno Henrique esteve em campo no Mundial de Clubes da Fifa em 2019, quando viu Roberto Firmino marcar um gol nos acréscimos e garantir o título da competição para o Liverpool. Neste ano, o Flamengo terá uma nova oportunidade e o camisa 27 quer que a história seja diferente.

Em entrevista coletiva, o atacante destacou a importância do Mundial de Clubes para o Flamengo e reforçou a confiança na equipe para a competição. Ele reconheceu a dificuldade do torneio, que conta com grandes times europeus, mas afirmou que o elenco rubro-negro chega forte, impulsionado pelo bom início de temporada.

- Objetivo maior do clube, um deles, é o Mundial. Competição difícil, com grandes clubes europeus, mas a gente chega forte pela equipe que temos, pelo começo de ano que viemos fazendo. Claro que com os pés no chão, não deixar o oba-oba de fora para dentro contaminar o nosso dia a dia. Porque muita se fala que o Flamengo é um time imbatível - disse Bruno Henrique.

Bruno Henrique também ressaltou a qualidade de outras equipes neste início de temporada, citando o Internacional, adversário do Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. O atacante enfatizou a necessidade de manter o foco em cada partida e competição, evitando qualquer clima de euforia.

- Tem outras equipes no começo do ano mostrando muita qualidade, o próprio Internacional, nosso adversário no primeiro jogo. Vejo que temos que continuar trabalhando jogo a jogo, competição a competição, e esquecer esse oba-oba que estão falando do Flamengo. Claro que o Flamengo é grande, mas isso é para fora. Aqui dentro todo mundo trabalhando junto, focado, para poder conquistar os objetivos - completou o jogador.

Flamengo no Mundial

O Flamengo será o terceiro time brasileiro a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o León, com mando da equipe mexicana, no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.

