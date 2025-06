Análise da setorista: o que esperar de Fluminense e Inter de Milão?

Chegou o grande dia para o Fluminense. A partida contra a Inter de Milão, nesta segunda-feira (30), define o futuro do clube no Mundial de Clubes. Mas afinal, o que esperar de Fluminense x Inter? Durante a live do Lance!, na manhã desta segunda, a setorista Sharon Prais, diretamente de Charlotte, analisou o confronto decisivo. Confira.

— O Fluminense não teve tempo hábil pra organizar nada, mas a torcida do Fluminense ontem já estava se concentrando em um bar perto do estádio. Rolou cantoria, altinha, e as pessoas na rua parando pra olhar. O clima está muito bom por aqui — contou.

Sharon comentou que a mensagem do técnico Renato Gaúcho na coletiva foi clara: o time não vai abandonar seu estilo de jogo, mas terá cautela.

— A eliminação do Flamengo ensina algumas coisas. Ontem o Renato Gaúcho falou na coletiva que o Fluminense não vai abandonar o estilo de jogo que ele tem. O Fluminense vai continuar jogando como joga, vai ter cautela, se apertar é para dar o chutão, mas podemos esperar o Fluminense como o Flamengo fez ontem, com coragem, sem abandonar a sua forma de jogar. Essa foi uma mensagem que Renato passou — disse Sharon.

A setorista aproveitou para revelar uma possível surpresa de Renato Gaúcho para o confronto: uma mudança no esquema tático para espelhar a formação da Inter de Milão.

— O Fluminense pode jogar no 3-5-2 pra espelhar o esquema da Inter. Contra o Borussia, deu certo jogar com três volantes e a linha de quatro atrás. Com essa linha de três zagueiros e dois meias que podem ser Martinelli e Bernal, pela estatura, você aumenta a proteção na cabeça de área e consegue tirar os corredores. Pode ser uma estratégia interessante espelhar a formação da Inter — analisou, antes de completar.

— O Fluminense não está acostumado a jogar nessa formação, com o Renato nunca jogou. Mas é a estratégia de jogo a jogo. Isso não vai fazer o Fluminense jogar diferente, só a sua disposição em campo, e se não der certo ele tem as peças no elenco pra reorganizar. É interessante porque mostra que o Renato e a comissão estão ligados no redor deles. Ele tinha muita fama de 'boleirão da resenha', que não dava treino, e no Mundial mostra esse lado dele estrategista.

Renato Gaúcho em coletiva antes da partida contra a Inter de Milão no Mundial de Clubes. (Foto: Sharon Prais/ Fluminense)

Para o duelo, o treinador terá o reforço de Soteldo no banco de reservas. Sharon comentou sobre a situação do venezuelano.

— No banco terá Soteldo, Renato confirmou. Ele ainda tem limitações físicas, deve jogar no máximo 30 minutos. É uma opção importante para mudar o jogo no segundo tempo — finalizou.

