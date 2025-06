CHARLOTTE (EUA) – O Fluminense garantiu a classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa após vencer a Inter de Milão por 2 a 0, em uma partida marcada pela entrega e estratégia da equipe brasileira. Arias, apesar de não ter balançado as redes, foi eleito o melhor jogador em campo.

Após a partida, o meio-campista destacou a importância do respeito e da concentração diante de uma potência europeia. Cabe ressaltar que Arias é o principal nome do time na competição até aqui.

— A Inter de Milão é uma grande potência do futebol mundial, não é à toa que é vice da Liga dos Campeões. Sabíamos que era hoje que precisávamos expor nossa melhor versão, focar noventa minutos. Quando você encara equipes de elite como hoje, tem que ter respeito, cuidado, saber enfrentá-los. Eu acho que hoje o grupo está de parabéns, torcedor está de parabéns e que comemore. Importante para o clube, Brasil e América do Sul — afirmou o jogador ao "Sportv", eleito o melhor jogador da partida.

Arias também ressaltou o entrosamento com o atacante Cano, autor do primeiro gol da partida, que nasceu de um cruzamento seu e contou com um desvio na defesa adversária, sobrando para o camisa 14 empurrar para as redes.

— Sim, o Cano, graças a Deus, marcou. É uma referência para nós como tricolores. Hoje levou o caminho da vitória, é importante para nós. Nossa relação vai além das quatro linhas. Fico feliz por ele — disse Arias.

Para completar, Arias enfatizou a força do grupo do Fluminense e a realidade do futebol moderno, onde, segundo o colombiano, não existe favoritismo absoluto.

— Com certeza é um jogo especial, importante para ressaltar que, no futebol atual, não existe um favorito absoluto. Dizíamos muito isso. Sabíamos que a Inter é forte, mas eles sabiam de nossas armas. Viemos com um propósito. Temos sabido manter o pé no chão, correr quando tem que correr. Hoje demos um passo gigante em nosso sonho — concluiu.

Com a vitória, o Fluminense aguarda agora o vencedor do duelo entre Manchester City e Al Hilal para conhecer seu adversário nas quartas de final.

Fluminense nunca perdeu para times italianos

O Fluminense ostenta uma invencibilidade histórica diante de clubes italianos, com um retrospecto que atravessa décadas e diferentes gerações. Em 14 confrontos, entre amistosos e torneios internacionais, o Tricolor soma dez vitórias e quatro empates, sem jamais ter sido derrotado. A série começou em 1955, com triunfo por 3 a 1 sobre a Fiorentina, em Gênova, e inclui resultados expressivos como o 1 a 0 sobre o Milan, no Torneio de Udine de 1984, além de vitórias contra Roma, Napoli, Torino e Genoa.

Os duelos ocorreram não só na Itália, mas também em países como Estados Unidos, Japão e Ucrânia. O histórico reforça que, independentemente do palco, os italianos ainda não conseguiram superar o clube das Laranjeiras. A marca se mantém viva por mais de meio século e segue como um símbolo do protagonismo tricolor nos encontros internacionais.