Jogador da Inter de Milão rasga elogios ao futebol brasileiro

Após a eliminação da Inter de Milão para o Fluminense por 2 a 0 nas oitavas do Mundial de Clubes, o lateral Carlos Augusto elogiou o futebol brasileiro e reconhece o mérito da equipe de Renato Gaúcho. Em entrevista na zona mista, o jogador, que já defendeu a Seleção Brasileira, afirmou que para ele o resultado "não surpreende" e que o torneio está servindo de vitrine para a força do futebol nacional.

A vitória histórica do Tricolor garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

Jogadores do Fluminense comemoram classificação. (Foto: Federico PARRA / AFP)

'O Mundial mostrou o futebol brasileiro para o mundo'

Carlos Augusto destacou que a boa campanha dos times brasileiros no Mundial está abrindo os olhos dos seus companheiros de equipe europeus para a qualidade do nosso campeonato.

— O Mundial conseguiu mostrar bastante do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, pro mundo. Não é de se acompanhar lá fora e eles acabaram vendo os jogos, não só do Fluminense, mas das outras equipes também que estão fazendo muito bem — declarou.

Ao final, o lateral parabenizou o adversário pela vaga. — Agora é parabenizá-los pela classificação deles — disse.

Análise do jogador da Inter de Milão: 'Fizeram o papel deles muito bem'

Sobre a partida, o jogador brasileiro afirmou que a eficiência do Fluminense foi o fator decisivo para a vitória.

— Pra gente que é brasileiro, acaba não surpreendendo. Conversei com o grupo da Inter. Na primeira oportunidade eles fizeram o gol e isso acaba complicando o jogo — analisou Carlos Augusto.

— Eles fizeram o papel deles muito bem, que é defender e aproveitar os contra-ataques, e acabou fazendo a diferença — completou.

A partida das quartas de final

Com a classificação garantida sobre a Inter de Milão, o Fluminense agora aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira (4 de julho), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, para enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal.

