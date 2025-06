O Flamengo embarcou nesta quarta-feira (11) rumo aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A despedida do Rubro-Negro foi marcada por festa da torcida desde a saída do Ninho do Urubu até o Aeroporto do Galeão.

A delegação do Mais Querido deixou o CT George Helal às 20h10 (de Brasília), com cerca de 200 presentes e festa de sinalizadores. Além disso, por volta de 30 torcedores acompanharam o ônibus do clube em motocicletas.

A verdadeira festa, contudo, aconteceu na Ilha do Governador. A Nação Rubro-Negra se concentrou na estação de BRT do Fundão e recepcionou o time no Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão. A estimativa é de que 2.500 torcedores estiveram presentes para demonstrar apoio ao time antes da ida aos EUA, segundo a Polícia Militar (PMERJ)

A festa também foi marcada por confusão. Após a entrada do veículo que levava a delegação no Terminal de Cargas do Galeão, gás de pimenta foi expelido pela PMERJ para dispersar a multidão.

O Flamengo parte em voo fretado às 23h32 (de Brasília). A previsão de chegada da delegação em Atlantic City, onde o clube ficará hospedado durante a Copa do Mundo de Clubes, é para as 7h40 (horário local, 8h40 de Brasília).

(Foto: Maurício Luz/Lance!)

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando