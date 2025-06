Ayrton Costa, zagueiro do Boca Juniors, jogará o Mundial de Clubes. Após ter visto de trabalho negado pela Embaixada dos Estados Unidos, o defensor de 25 anos desembarcou em Miami na manhã deste sábado (14).

Ayrton esteve envolvido em um caso de roubo registrado em junho de 2018, na região de Bernal Oeste, província de Buenos Aires. Na ocasião, ele, o irmão e um terceiro homem foram acusados de invadir uma residência. Os três chegaram a ser detidos pela polícia, mas foram liberados e não permaneceram sob custódia. O zagueiro, por sua vez, evitou o julgamento ao aceitar uma pena alternativa, mas o ocorrido causou antecedentes que influenciaram na sua situação migratória.

Ao pisar em solo estadunidense, ele falou com a imprensa sobre a situação e esclareceu o retorno positivo da embaixada norte-americana.

— Eu realmente não prestei atenção à situação. Minha mãe é quem vê tudo. Ela já estava magoada com o que estava acontecendo, porque muita bobagem foi dita. Mas agora acabou. Estou aqui, estou feliz — disse o jogador.

— A verdade é que me disseram que iam me enviar o visto por e-mail, mas no fim das contas não aconteceu. Me ligaram de um número oculto umas quatro vezes; eu não ia atender porque não sabia… Até atender. Aí me disseram que iam me enviar o visto — explicou o contexto do imbróglio.

Não foi a primeira vez: em 2024, o visto de Ayrton já havia sido negado com a camisa do Rey de Copas. Na ocasião, o clube pretendia fazer uma série de jogos nos Estados Unidos, mas a viagem acabou não acontecendo.

