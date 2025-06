Mundial: assista ao vivo à coletiva de José Boto, diretor do Flamengo

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira (12) para a disputa do Mundial de Clubes. Sem perder tempo, a equipe de Filipe Luís realizará o primeiro treinamento em solo norte-americano na parte da tarde, às 18h (de Brasília). No entanto, antes disso, o diretor de futebol José Boto dará uma coletiva de imprensa.

José Boto, dirigente do Flamengo, dará coletiva antes da estreia no Mundial (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A coletiva de imprensa será no hotel Sheraton Atlantic City, em que a delegação está hospedada. A FlamengoTV fará a transmissão.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

Chegada do Flamengo ao Mundial

O Flamengo carimbou sua vaga no Mundial ao ser campeão da Libertadores pela terceira vez em 2022. Na final, disputada em jogo único contra o Athletico Paranaense, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com mais um gol decisivo de Gabriel Barbosa, herói que já havia marcado os dois gols do título de 2019 contra o River Plate.

