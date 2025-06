O Urawa Red Diamonds, do Japão, divulgou a lista de inscritos para o Mundial de Clubes. O clube, que está no Grupo E da competição, contará com três jogadores brasileiros em seu elenco, com nomes conhecidos principalmente pelas torcidas do Rio de Janeiro. São eles: o zagueiro Danilo Boza, o meia Matheus Sávio e o atacante Thiago Santana.

Os brasileiros do Urawa Reds

O zagueiro Danilo Boza, de 27 anos, teve passagens recentes por Vasco e Santos, e deixou o Juventude para atuar no futebol japonês. Já o meia Matheus Sávio, de 28 anos, é cria da base do Flamengo e está no Japão desde 2019, onde se tornou um dos destaques do Kashiwa Reysol antes de se transferir para o Urawa. Completa o trio o centroavante Thiago Santana, de 32 anos, formado na base do Internacional e com passagens por Figueirense e Náutico.

Veja os inscritos do Urawa Reds no Mundial de Clubes

Goleiros: Shusaku Nishikawa, Ayumi Niekawa, Shun Yoshida, Keita Malcolm.

Defensores: Danilo Boza, Hirokazu Ishihara, Marius Høibråten, Takuya Ogiwara, Kenta Nemoto, Rikito Inoue, Toshitaka Tanaka.

Meias: Taishi Matsumoto, Matheus Sávio, Genki Haraguchi, Shoya Nakajima, Samuel Gustafson, Ryoma Watanabe, Takuhiro Sekine, Tomoaki Okubo, Kai Shibato, Yusuke Matsuo, Kaito Yasui, Jumperi Hayakawa, Takeshi Wada, Takuro Kaneko, Yoichi Naganuma.

Atacantes: Hiroki Abe, Thiago Santana, Hiiro Komori, Toshiki Takahashi, Toshikazu Teruuchi, Rio Nitta.

O caminho do Urawa Red no Grupo E

A lista do Urawa Reds para o Mundial terá desafios gigantes pela frente no Grupo E do Mundial. A estreia do Urawa Red Diamonds será na próxima terça-feira, dia 17 de junho, contra o River Plate, da Argentina. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Quatro dias depois, no sábado (21), o time japonês volta ao mesmo estádio para enfrentar a Inter de Milão, também às 16h. A participação do Urawa na fase de grupos se encerra na quarta-feira, 25 de junho, contra o Monterrey, do México, em um duelo no Rose Bowl, em Los Angeles, às 22h.

