COLÚMBIA (EUA) - O elenco tricolor está cada vez mais completo para a estreia no Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira (12), o meia Lezcano se juntou ao time do Fluminense após os compromissos com a seleção do Paraguai, enquanto Jhon Arias, que estava com a Colômbia, e Soteldo, recém contratado, chegam no sábado (14).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

A chegada de Arias foi marcada apenas para o final de semana por conta do desgaste da Data Fifa. O colombiano foi acionado nos dois jogos disputados, começando como titular no empate com o Peru, atuando por 62 minutos, e entrando aos 73 do empate com a Argentina. Por isso, recebeu quatro dias de folga antes de retornar às atividades.

Elenco do Fluminense em treino na Universidade da Carolina do Sul (Foto: MArcelo Gonçalves/FFC)

A situação de Lezcano já é diferente. Embora tenha sido convocado, o meia não entrou em campo em nenhuma das partidas do Paraguai. Na primeira, contra o Uruguai, não foi relacionado, enquanto na segunda, contra o Brasil, ficou apenas no banco de reservas. Além disso, o jogador tem baixa minutagem na temporada e, consequentemente, menor desgaste que Arias.

continua após a publicidade

Soteldo, por sua vez, chega mais tarde por ter sido anunciado pelo Fluminense apenas no dia 10, data limite de envio da lista final de inscritos. Além disso, o novo reforço do Tricolor também estava à serviço de sua seleção na Data Fifa. Pela Venezuela, entrou no segundo tempo da vitória sobre a Bolívia e começou como titular na derrota para o Uruguai.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Mais notícias do Fluminense

➡️ Treinos do Fluminense no Mundial têm clima de descontração e calor carioca

➡️ Fluminense fecha lista de inscritos no Mundial com 32 jogadores

➡️ Jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025; veja datas, horários e onde assistir

➡️ Jogadores de Columbia se empolgam com craques do Fluminense na universidade