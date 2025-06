O Auckland City, da Nova Zelândia, divulgou a lista de inscritos para a disputa do Mundial de Clubes. O clube do Pacífico detém o recorde de participações na competição, com 11 edições. Em 2025, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors serão os rivais da equipe no Grupo C.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Recordista em participações, o melhor resultado do time foi um 3° lugar, em 2014. Apesar do sucesso continental, o Auckland City é um clube amador, visto que a maioria dos jogadores do elenco dividem a função de jogador com outras profissões.

O Auckland City se classificou para o Mundial de Clubes através do ranking da Fifa, que considerou o desempenho do time na últimas edições da Champions League da Oceania. Nesta edição, a equipe é a única representante da região.

Confira a lista de inscritos Auckland City para o Mundial de Clubes

Goleiros: Conor Tracey, Sebastian Ciganda, Nathan Garrow

Zagueiros: Mario Ilich, Adam Mitchell, Christian Gray, Nikko Boxall, Regont Murati, Nathan Lobo, Dylan Connolly, Adam Bell, Ale Rogers

Laterais: Regont Murati, Jordan Vale, Dylan Connolly, Adam Bell, Alfie Rogers

Meias: Jackson Manuel, Gerard Garriga, Jordan Vale, Jeremy Foo, Matt Ellis, Tong Zhou, Michael Den Heijer

Atacantes: Myer Bevan, Angus Kilkolly, Dylan Manickum, Ryan De Vries, Joe Lee, Jerson Lagos, David Yoo, Haris Zeb

Deixe seu palpite no simulador do Mundial de Clubes do Lance!.

📆 Jogos do Auckland City no Mundial de Clubes 2025

15/06/2025 13h00 Bayern de Munique TQL Stadium, Cincinnati 20/06/2025 13h00 Benfica Inter&Co Stadium, Orlando 24/06/2025 16h00 Boca Juniors Geodis Park, Nashville

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!.