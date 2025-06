COLÚMBIA (EUA) - O estádio Eugene Stone III tem substituído o CT Carlos Castilho nos treinos do Fluminense no Mundial de Clubes. A estrutura da Universidade da Carolina do Sul, escolhida como casa do clube nos Estados Unidos, tem um aspecto em comum com o Rio de Janeiro: o clima dentro e fora de campo.

continua após a publicidade

Nos treinos que o Lance! acompanhou, pôde-se perceber um ambiente descontraído entre elenco e comissão. O aquecimento é marcado pelo clássico "bobinho", com brincadeiras entre os jogadores que levam dribles e aqueles que ficam mais tempo no meio da roda. Nesta quinta-feira (12), ao final do tempo de acesso, um membro da comissão deu as ordens: "os dois mais novos de colete", se referindo a Riquelme Felipe e Wallace Davi, que suaram a armadura na sequência das atividades.

Ainda sobre clima, é importante destacar que nesta época do ano, enquanto é inverno no Brasil, é verão nos Estados Unidos. A temperatura em Colúmbia nesta quinta, no horário do treino do Flu (10h local, 11h de Brasília), foi de 27 graus, com algumas nuvens no céu, mas clima abafado. A previsão para o restante do dia é de chuvas pontuais, como chuvas de verão, que amenizam o calor.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

No hotel onde estão hospedados, a descontração se mantém. Entre as refeições, os jogadores utilizam a sala de jogos com disputas de ping-pong e atendem aos torcedores que aparecem para tirar fotos, pegar autógrafos e conhecer seus ídolos. Há brasileiros que moram em Colúmbia e outros que vieram de outros estados para ver o Fluminense de perto e matar a saudade causada pelas distância.

➡️ Fluminense tem Mundial? Entenda a Copa Rio 1952

Programação do Fluminense no Mundial

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O elenco chegou nos Estados Unidos no dia 7 e está hospedado no Marriott. Os treinos acontecem na Universidade da Carolina do Sul (USC), onde também utilizam a academia dos "Gamecocks", alcunha das equipes da USC. Do hotel até o local de treino, um ônibus fica encarregado de levar os jogadores, enquanto, às vezes, outros preferem ir caminhando por cerca de 20 minutos.

continua após a publicidade

Na quarta-feira (11), o Flu venceu por 6 a 2 um jogo-treino contra o Charleston Battery, time da segunda divisão norte-americana, com gols de Renê, Nonato, Thiago Santos, Ignácio e dois de Germán Cano, recuperado da lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. No restante do dia, Renato Gaúcho liberou os atletas para passearem pela cidade e descansarem.

Guga em campo no jogo-treino entre Fluminense e Charleston Battery (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Nesta quinta (12), o time treinou às 10h (local) e a imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos. Além dos treinos no campo, a comissão técnica separa horários do dia para estudos de vídeo. Na sexta (13), o Flu volta a treinar no mesmo horário, nas instalações da Universidade da Carolina do Sul, assim como nos próximos dias.

No domingo (15) a tarde, a delegação viaja para Nova Jersey, onde se concentra para a estreia contra o Borussia Dortmund, na terça-feira (17). Antes do jogo, o time terá mais um treino, que será no Estádio Harrisson.

Mais notícias do Fluminense

➡️ Fluminense fecha lista de inscritos no Mundial com 32 jogadores

➡️ Jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025; veja datas, horários e onde assistir

➡️ Jogadores de Columbia se empolgam com craques do Fluminense na universidade