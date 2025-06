Conforme apurou o Lance!, a Fifa já sorteou a escala do quadro de arbitragem das estreias de Botafogo e Palmeiras no Mundial de Clubes. O primeiro jogo de cada uma das duas equipes está marcado para o próximo domingo (15): o Palmeiras, às 19 horas (horário de Brasília), contra o Porto, de Portugal, em Nova Jérsei. O atual Campeão da América, por sua vez, às 23h, contra o Seattle Sounders, time da casa.

Para a primeira partida do Verdão no Mundial será apitada pelo hondurenho Said Martínez, auxiliado pelo compatriota Christian Ramirez e o guatemalteco Wálter López. Omar Al Ali, dos Emirados Árabes Unidos, será o quarto árbitro. O jogo ocorrerá no MetLife Stadium, East Rutherford, no estado de Nova Jérsei, casa dos times de Futebol Americano New York Giants e New York Jets.

O campeonato inicia com a partida entre Al Ahly, do Egito, e um dos anfitriões do torneio, o Inter Miami, time de Messi e companhia, no sábado (14), às 21 horas, horário de Brasília. Os dois times também fazem parte do grupo do time de São Paulo.

O jogo entre Seattle Sounders e Botafogo será comandado pelo sueco Glenn Nyberg. Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, também do país europeu, serão os auxiliares; Campbell-Kirk Kawana-Waugh, da Nova Zelândia, o quarto árbitro. A peleja está marcada para o estádio Lumen Field, do Seattle Seahawks, time da NFL.

A curiosidade na escalação do sueco é que ele foi o árbitro do primeiro jogo da Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. À época, Thiago Almada tinha acabado de ser anunciado como reforço do alvinegro e fora disputar as Olimpíadas antes de vir jogar no Rio de Janeiro. Naquela partida, Marrocos vencia a seleção de sul-americana por 2 a 1, quando o juíz deu 15 minutos de acréscimo. Já nos descontos, o time do técnico Javier Mascherano conseguiu empatar o placar, o que motivou a ira da torcida que invadiu o campo e forçou a paralisação do jogo por mais de duas horas.

No retorno, já sem público, Nyberg revisou o lance e viu uma irregularidade no tento argentino, anulando-o.

