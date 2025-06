Mundial de Clubes: Chico Moedas vai comentar jogos do Flamengo na CazéTV

O influenciador Francisco Veiga, popularmente conhecido como Chico Moedas, será um dos comentaristas dos jogos do Flamengo na CazéTV durante o Mundial de Clubes. O youtuber se junta ao lateral-direito Rodinei, outro nome já confirmado nas transmissões do Rubro-Negro no torneio.

Torcedor do Flamengo, Chico Moedas já fez algumas participações pontuais na CazéTV e hoje é um dos principais nomes do canal "Aqueles Caras", que soma cerca de 3,5 milhões de inscritos no Youtube. O influenciador conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo estreia no dia 16 de junho contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, enfrenta o Chelsea no mesmo estádio, em 20 de junho. A última partida da fase de grupos será contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 24 de junho. Todas as partidas terão transmissão da CazéTV.

Preparação do Rubro-Negro para o Mundial

Para os dois primeiros jogos, contra Espérance e Chelsea, o Flamengo ficará baseado em Atlantic City, utilizando as instalações esportivas da Universidade de Stockton. A cidade está localizada a cerca de uma hora de ônibus da Filadélfia, facilitando a logística da equipe. Para o último jogo da fase de grupos, contra o Los Angeles FC, a delegação se deslocará para Orlando.

