Inter de Milão inclui brasileiros em vídeo de apresentação no Mundial

Já presente nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, a Inter de Milão publicou um vídeo apresentando sua história e citando as suas principais conquistas. A trajetória é narrada pelo cineasta Spike Lee e tem os brasileiros Ronaldo e Júlio César entre os jogadores presentes.

— FC Internazionale Milano. Meu nome é tudo. Meu nome fala por mim. Meu nome é minha história. Narrado por Spike Lee - diz a legenda do vídeo, que foi publicado nas redes sociais do clube.

Brasileiros aparecem no vídeo

O primeiro brasileiro a aparecer na mensagem dos italianos é Ronaldo, ex-atacante da equipe. O Fenômeno atuou na Inter entre 1997 e 2002, conquistando duas Bolas de Ouro no período.

O ex-goleiro Júlio César também está na publicação. Com o time, o arqueiro foi campeão da Liga dos Campeões na temporada 2009/10. Um dos lances no vídeo é uma defesa do brasileiro em chute de Messi, na semifinal daquela edição.

Narrador do vídeo, o estadunidense Spike Lee é o diretor de filmes como "Malcolm X" e "Oldboy (2013)". A ligação com Hollywood se dá porque a Inter está em Los Angeles, local de sua estreia na competição.

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Monterrey x Inter de Milão

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, Los Angeles, EUA

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

