A Inter de Milão chegará para o Mundial de Clubes com um técnico novo: Cristian Chivu, ex-zagueiro e ícone do clube, é o novo treinador, assumindo o posto que pertencia a Simone Inzaghi. O romeno de 44 anos chega com a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho sólido do italiano que rumou para a Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O anúncio da contratação de Cristian Chivu, que assinou um contrato de dois anos com a Inter de Milão em 9 de junho, seguiu um caminho diferente do esperado. Nomes como o de Cesc Fàbregas chegaram a ser especulados, mas a trajetória recente de Chivu à beira do campo — e, principalmente, sua história com o próprio clube milanês — indicam que a escolha não foi por acaso.

continua após a publicidade

➡️Com brasileiro, Inter anuncia lista de inscritos para Mundial de Clubes

Retorno para a Inter depois da passagem pelo Parma

Sua transição para a carreira de treinador começou nas categorias de base da própria Inter. Chivu comandou equipes como a Primavera (sub-19), onde teve destaque ao conquistar títulos e desenvolver jovens talentos que hoje brilham no futebol profissional. Essa vivência dentro da casa, conhecendo a filosofia do clube e os atletas formados em suas divisões inferiores, foi fundamental para sua ascensão.

Em fevereiro de 2025, ele teve sua primeira experiência no futebol profissional como técnico do Parma, também no Campeonato Italiano. Mesmo em um curto período de 13 jogos, o romeno conseguiu livrar a equipe do rebaixamento, demonstrando competência na gestão de elenco e na organização tática sob pressão. Essa passagem, embora breve, validou seu potencial e pavimentou o caminho para seu retorno à Inter, agora como treinador principal.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Clubes: Tudo o que você precisa saber sobre a Inter de Milão

Chegada em momento delicado

Chivu chega para comandar os nerazzurri no inédito Mundial de Clubes de 2025, que reunirá 32 equipes nos Estados Unidos, e assume o time logo após a dolorosa derrota na final da Champions League. Com um elenco consolidado e experiente, a competição representa não apenas a chance de conquistar seu primeiro grande título como técnico, mas também uma oportunidade de redenção após uma temporada europeia em que a Inter "bateu na trave" em todas as competições que disputou.

Simone Inzaghi deixa um legado de conquistas e uma equipe competitiva, que alcançou a final da Champions League em duas temporadas (2022/23 e 2024/25) e conquistou o Campeonato Italiano na temporada 2023/24. Caberá a Chivu manter o alto nível da equipe, buscando preservar a solidez defensiva e a fluidez ofensiva que marcaram o time nos últimos anos, enquanto imprime sua própria identidade. Idolatrado como jogador, agora a torcida deposita no romeno as esperanças para o futuro do clube.

Cristian Chivu foi anunciado como novo treinador da Inter de Milão e comandará a equipe no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/Inter de Milão)

➡️Deixe seu palpite no simulador do Mundial de Clubes do Lance!.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Monterrey x Inter de Milão

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, Los Angeles, EUA

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!