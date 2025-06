Neste sábado (14), o Inter Miami entra em campo pela estreia da Mundial de Clubes, enfrentando o Al Ahly, do Egito. A equipe norte-americana, anfitriã do torneio, vive um momento histórico - impensável até julho de 2023, quando ocupava a última posição da Conferência Leste da MLS.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A virada começou com a chegada de Lionel Messi. Desde que o craque argentino vestiu a camisa rosa do clube, o Inter Miami passou por uma transformação radical. Em menos de um ano, conquistou seu primeiro título relevante, a Leagues Cup, e garantiu vaga no Mundial ao vencer a Supporters’ Shield em 2024, prêmio dado ao time com a melhor campanha na temporada regular da MLS.

continua após a publicidade

➡️Mundial: Riquelme Felipe cita Messi e fala sobre recuperação no Fluminense

Messi muda o patamar do Inter Miami

Com números impressionantes - 25 gols e 16 assistências em 29 partidas - Messi foi o líder de uma campanha que também contou com reforços de peso como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. O quarteto, reeditando a era de ouro do Barcelona, elevou o patamar técnico e midiático da equipe.

Messi, do Inter Miami, comemora um de seus gols contra o Columbus Crew (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fora das quatro linhas, o impacto foi igualmente gigantesco. Segundo estudos da "Sportico" e da "Sports Value", o faturamento do Inter Miami saltou 131% em um ano, atingindo 190 milhões dólares em 2024 - maior receita entre todos os clubes da MLS. O campeonato também se beneficiou da “Messimanía”, com crescimento de 13% nas receitas de patrocínio, alcançando 665 milhões de dólares.

continua após a publicidade

Além do sucesso esportivo e comercial, Messi também tem se aproximado de novos negócios no continente americano. Um exemplo é a “The Messi Experience”, exposição imersiva cocriada pelo jogador, que já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires e chegou recentemente a São Paulo. A atração leva o público a uma jornada interativa pela carreira do astro, combinando tecnologia, projeções em 360 graus e inteligência artificial

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.