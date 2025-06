Mundial de Clubes: veja salário milionário de Messi no Inter Miami

A espera terminou. O Mundial de Clubes da Fifa 2025 começa neste sábado (14), com o duelo entre Inter Miami e Al Ahly, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A cerimônia de abertura está marcada para as 20h15, com transmissão ao vivo de sportv, CazéTV (YouTube) e DAZN (app e site).

E o grande astro da noite será ninguém menos que Lionel Messi, capitão do Inter Miami e principal atração da estreia do torneio. Campeão mundial com a Argentina, o camisa 10 agora também é destaque fora das quatro linhas — principalmente por sua remuneração astronômica.

💰 Quanto Messi ganha no Inter Miami?

Segundo o relatório oficial da MLS Players Association, Messi tem um salário-base de US$ 12 milhões (R$ 66,4 milhões). Com bônus de marketing e comissões de agentes, a compensação total sobe para US$ 20,4 milhões (R$ 113 milhões) por temporada.

No entanto, esses valores não representam toda a renda do craque. Em entrevista ao jornal El País, Jorge Mas, dono do Inter Miami, revelou que Messi fatura entre US$ 50 e US$ 60 milhões por ano (de R$ 277 a R$ 330 milhões), graças a acordos externos, como uma participação na receita da Apple TV com os direitos de transmissão da MLS.

📅 Messi pode renovar e seguir na MLS até 2027

Messi tem contrato até dezembro de 2025, mas negocia renovação com o Inter Miami, segundo o portal The Athletic. Desde que chegou aos EUA, em julho de 2023, o argentino revolucionou o clube dentro e fora de campo, gerando retorno comercial recorde para a liga.

A presença do camisa 10 no jogo de estreia do Mundial é vista como um marco histórico para o torneio e uma oportunidade de ouro para o Inter Miami brilhar sob os olhos do mundo.

