Exposição inédita sobre Messi chega ao Brasil; saiba onde e quando

Chegará à cidade de São Paulo, em abril de 2025, a “The Messi Experience - A Dream Come True”, exposição com experiência imersiva e interativa que levará os fãs do craque argentino Lionel Messi a mergulharem na vida e nos principais marcos esportivos do atleta.

A instalação já passou por grandes cidades do mundo como Los Angeles, Miami e Buenos Aires, e conta com nove instalações em que os visitantes poderão treinar como Messi ou interagir com ele por meio de tecnologias avançadas de Inteligência Artificial.

Com uma duração aproximada de 75 minutos, os fãs de Messi poderão viver experiências como ver uma recriação original do quarto do craque na infância ou, por meio de imagens em 3D, testemunhar alguns dos maiores triunfos do argentino com o Barcelona.

The Messi Experience World Tour (Foto: Divulgação)

Outra atração conta com a possibilidade do visitante criar um perfil e participar de uma jornada ao lado de Messi para descobrir as 8 Bolas de Ouros escondidas em um percurso cheio de surpresas.

- Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que os fãs se aproximem de mim tanto dentro como fora de campo. Ao longo da minha carreira, sempre procurei inspirar e me conectar com as pessoas através da minha paixão pelo futebol. Esta experiência dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram a minha trajetória - afirmou o craque sobre a exposição.

Os interessados em conhecer a “The Messi Experience - A Dream Come True” já podem fazer um cadastro e entrar na lista de espera para a compra de ingressos no site www.eventim.com.br/themessiexperience.