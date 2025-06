Mundial: Riquelme Felipe cita Messi e fala sobre recuperação no Fluminense

COLÚMBIA (EUA) — Considerado uma das grandes apostas do Fluminense para o Mundial de Clubes, Riquelme Felipe falou neste sábado (14) sobre as expectativas para a competição. O atacante de 18 anos comentou sua recuperação física, destacou a importância do torneio e citou Lionel Messi como principal referência.

Em março, o sofreu um entorse no joelho esquerdo, que evoluiu para uma lesão no ligamento colateral medial. Questionado sobre suas condições atuais, garantiu estar pronto.

— Como eu falei, a recuperação ficou até aqui. Fiz o meu tratamento certinho e agora vou estar da melhor forma possível — afirmou.

Riquelme carrega o status de joia desde as categorias de base e não escondeu a empolgação com a oportunidade de disputar o Mundial.

— É novidade pra todo mundo. A expectativa é a melhor possível. É a realização de um sonho de criança. Eu não imaginava estar numa competição tão grande tão cedo. Mas, como eu falei, é um sonho realizado. E, se tiver oportunidade, vou agarrar com tudo — disse o atacante.

Um dos mais jovens da edição, Riquelme também destacou a troca de experiências com jogadores de alto nível e revelou quem é sua maior inspiração.

— Hoje em dia, principalmente com essas conexões entre clubes brasileiros, eu não penso muito nisso. Tem muitas diferenças, mas um cara em quem eu me inspiro muito é o Messi. Desde criança eu gosto muito de ver o Neymar, mas também gosto de ver o Messi. Acho que tem um jeito de jogar parecido comigo — completou.

Riquelme Felipe citou Messi ao falar de Mundial (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Grupo do Fluminense no Mundial

O Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). A equipe estreia na terça-feira (17) contra o Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

Confira os jogos do Fluminense na fase de grupos:

17 de junho (terça-feira) – Fluminense x Borussia Dortmund – MetLife Stadium, 13h (horário de Brasília)

21 de junho (sábado) – Fluminense x Ulsan HD – MetLife Stadium, 19h (horário de Brasília)

25 de junho (quarta-feira) – Fluminense x Mamelodi Sundowns – Hard Rock Stadium, Miami, 16h (horário de Brasília)

Com elenco reforçado, mistura de juventude e experiência, o Fluminense chega ao Mundial com moral e promete ser um dos destaques da competição que, pela primeira vez, contará com 32 clubes dos cinco continentes.