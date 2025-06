Qual o tamanho da fortuna de Jorge Mas, dono do Inter Miami?

O Inter Miami enfrenta o Al-Ahly pela estreia no Mundial de Clubes 2025 neste sábado (14). O clube participará pela primeira vez de um torneio dessa magnitude, já que foi fundado recentemente pelos irmãos empresários Jorge e Jose Mas, e pelo ex-jogador David Bechkam. Jorge, por exemplo, é um dos donos mais ricos desse Mundial. Mas, afinal, qual o tamanho da fortuna do proprietário do time de Lionel Messi. O Lance! Biz mostra os valores.

Jorge Mas, um dos proprietários do Inter Miami (Foto: Megan Briggs/Getty Images)

Em 2018, Jorge se juntou ao grupo liderado por David Beckham, que havia garantido o direito de fundar uma franquia da MLS. Ele entrou com seu irmão como investidor e executivo. Em 2021, comprou a parte de outros investidores (como Marcelo Claure e Masayoshi Son), tornando-se o principal controlador do clube.

Desde 2022, Mas também é presidente do clube espanhol Real Zaragoza. Além disso, o empresário é o principal acionista da MasTec, uma gigante de construção e engenharia. Segundo a revista Forbes, Jorge Mas tem uma fortuna de US$ 2,7 bilhões (cerca de R$ 14,5 bilhões na cotação atual).

Segundo a revista Forbes, apenas cinco nomes ligados diretamente a clubes do Mundial aparecem na lista de bilionários globais:

Mark Mateschitz (Red Bull Salzburg) - US$ 42,9 bilhões Todd Boehly (Chelsea) - US$ 8,5 bilhões Patrice Motsepe (Mamelodi Sundowns) - US$ 3,3 bilhões Jorge Mas (Inter Miami) - US$ 2,7 bilhões Bennett Rosenthal (LAFC) - US$ 2,4 bilhões

Outros nomes de peso, como John Textor (Botafogo), Sheikh Mansour (Manchester City) e Miguel Ángel Gil Marín (Atlético de Madrid), não têm o patrimônio total revelado publicamente, mas são influentes e ativos no futebol global.

