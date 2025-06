Palpite Al Ahly x Inter Miami – Mundial de Clubes – 14/06/2025

Al Ahly e Inter Miami realizam o jogo de abertura do Mundial de Clubes neste sábado (14), às 21h (horário de Brasília). O confronto envolve o maior vencedor do futebol africano, Al Ahly, contra o elenco estrelado do Inter Miami, que tem como destaque Lionel Messi. O local da partida será no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Palpite Al Ahly x Inter Miami

De um lado, o Inter Miami conta com jogadores mais experientes e qualificados, como por exemplo Busquets, Suárez e Lionel Messi. Porém, não há como menosprezar o grande nível do atual campeão da Champions Africana. O Al Ahly conta com um elenco estruturado e deve dar trabalho ao clube norte-americano.



Com o confronto acontecendo no Hard Rock Stadium, a maior parte da torcida estará do lado do clube norte-americano. Por esse motivo, é provável que o Inter Miami confirme o favoritismo no duelo que abre o Mundial de Clubes.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Inter Miami

Por ter o apoio da torcida e contar com jogadores mais experientes que os egípcios, o palpite Al Ahly x Inter Miami vai para a vitória do clube norte-americano na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.90 na Superbet

Odds foram consultados em 10/06/2025 e estão sujeitos a alterações.

As últimas notícias do Al Ahly

O Al Ahly chega confiante no Mundial de Clubes, tendo sua vaga garantida na competição após conquistar a Liga dos Campeões da CAF 2023-24, vencendo o Espérance (da Tunísia) por 1 a 0 na grande final.

Além disso, o clube conhecido pela alcunha de ‘Os Vermelhos’ é considerado atualmente o maior da África. Nas últimas seis Champions Africana, venceu quatro. E a fase continua boa: no Campeonato Egípcio, a equipe vem de seis vitórias seguidas, incluindo um triunfo surpreendente de 6 a 0 sobre o Pharco na rodada mais recente.

Pro Mundial, o time estreia com novidade no comando técnico. O espanhol José Riveiro assume a equipe e tem como principal missão levar o Al Ahly até o mata-mata.

As últimas notícias do Inter Miami

O Inter Miami, que foi fundado em 2018, ganhou notoriedade no mundo em julho de 2023, quando Lionel Messi foi apresentado oficialmente ao clube. Desde então, conquistou dois títulos, sendo um deles o Supporters' Shield, que garantiu a presença da equipe no Mundial de Clubes.

Na atual temporada, os comandados de Javier Mascherano fazem uma temporada sólida na MLS. Ao final da 16ª rodada, aparecem na terceira posição da tabela na Conferência Leste, atrás apenas do Philadelphia Union e do Cincinnati.

O time segue ganhando corpo dentro de campo e, além de Messi, nomes experientes como Suárez e Busquets também fazem parte do elenco. A torcida aposta em boa campanha mesmo enfrentando adversários mais tradicionais, estando no Grupo A ao lado de Palmeiras, Porto e Al Ahly.

Onde assistir Al Ahly x Inter Miami?

A partida entre Al Ahly e Inter Miami terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.