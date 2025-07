Mbappé voltou a brilhar pelo Real Madrid. Recuperado de um problema de saúde, o francês entrou no duelo com o Borussia Dortmund, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e anotou um lindo gol de voleio no triunfo por 3 a 2.

Mas além da beleza da finalização, outro fator chamou atenção no lance. Na celebração, o camisa 9 dedicou o tento a Diogo Jota, atacante do Liverpool que morreu na madrugada de quinta-feira (3) após um acidente automobilístico, junto ao seu irmão, André Silva, que era atleta do Penafiel.

Após a êxtase do gol, Mbappé virou-se para uma das câmeras de transmissão do duelo e, com as duas mãos, fez o número 20, que era utilizado pelo lusitano em sua trajetória no clube inglês. O gesto foi seguido de um sinal de respeito, com as duas mãos juntas.

Mbappé comemora gol pelo Real Madrid no Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

O gol de Mbappé saiu já nos acréscimos da segunda etapa. O atacante, saindo do banco de reservas, recebeu cruzamento na medida de Arda Güler e emendou um lindo voleio para superar Kobel e fazer 3 a 1 na ocasião, aos 49 minutos. Guirassy, do Borussia, ainda descontou minutos depois, mas o tento não foi suficiente para resgatar o time alemão à vida na partida.

Com a vitória por 3 a 2, o Real se classificou para a semifinal do Mundial, e agora, terá um grande compromisso. A equipe comandada por Xabi Alonso enfrentará o PSG, atual campeão europeu, que despachou o Bayern de Munique também neste sábado (5). A bola rola para o clássico do futebol do Velho Continente na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).

