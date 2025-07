Gol de Mbappé sobre o Borussia Dortmund viraliza: ‘Joga muito’

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, neste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e avançou a semifinal do Mundial de Clubes. No triunfo, Mbappé marcou um golaço, que viralizou nas redes sociais. O tento do francês foi crucial para a classificação do clube merengue.

Além da importância, o feito do camisa 9 do Real Madrid contou com uma plasticidade irretocável. O gol aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. Na ocasião, a equipe de Xabi Alonso tinha acabado de sofrer um gol do Borussia Dortmund, que havia diminuído a desvantagem para apenas um gol de diferença.

No momento crítico, foi a hora de Mbappé aparecer com precisão. O atacante recebeu um cruzamento na medida de Arda Guler para acertar um voleio na pequena área. O arremate do francês foi avassalador, sem chances para o goleiro Kobel.

Nas redes sociais, internautas elogiaram o gol do francês. Além disso, uma homenagem de Mbappé a Diogo Jota, que faleceu na última quinta-feira (3), na hora da comemoração também foi assunto entre os torcedores. Veja abaixo as reações dos internautas:

Classificação do Real Madrid

Com a vitória do time merengue, o Borussia retorna à Alemanha para curtir poucos dias de férias e dar início à pré-temporada. O Real, por sua vez, segue no torneio e volta a campo em quatro dias. Na quarta-feira (9), o time enfrenta o PSG, que eliminou o Bayern de Munique, buscando a vaga na decisão. A bola rola para o clássico europeu às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).

