Quem vai ser o artilheiro do Mundial? Brasileiro está na briga; veja a lista

Com o fim das quartas de final, a briga pela artilharia do Mundial de Clubes 2025 está mais quente do que nunca. No momento, o brasileiro Marcos Leonardo, do já eliminado Al-Hilal, divide o topo da lista com quatro gols, mas como não joga mais, o caminho está aberto para os craques dos times semifinalistas que vêm logo atrás.

Como está a artilharia do Mundial de Clubes?

Com 4 gols:

Gonzalo Garcia (Real Madrid)

Ángel Di María (Benfica)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Marcos Leonardo (Al-Hilal)

Marcos Leonardo no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Al Hilal)

Com 3 gols:

Michael Olise (Bayern de Munique)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Kenan Yildiz (Juventus)

Wessam Abou Ali (Al Ahly)

Germán Berterame (Monterrey)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Pedro Neto (Chelsea)

Dentre essa longa lista de jogadores, o principal destaque que continua na competição é Pedro Neto, do Chelsea.

Quem ainda pode ser o artilheiro?

Apesar de Marcos Leonard, Serhou Guirassy e Di María estarem na liderança, suas equipes foram eliminadas, deixando a disputa aberta.

O grande favorito é Gonzalo Garcia, do Real Madrid, que ainda tem no mínimo mais uma partida a disputar.

Correndo por fora, aparece Pedro Neto, do Chelsea, com 3 gols. O português vive uma história de superação: ele quase ficou de fora do torneio após o falecimento de seu amigo pessoal, Diogo Jota, mas decidiu jogar e agora tem a chance de ser o artilheiro da competição.

Pedro Neto comemora gol contra o Flamengo (Foto: Chelsea FC)

Mais atrás, com 2 gols, mas ainda vivos na disputa, estão nomes como Hakimi e João Neves (PSG), Valverde (Real Madrid) e o brasileiro Hércules, do Fluminense, que podem surpreender.

Próximos jogos do Mundial de Clubes

Com apenas mais três jogos restantes (duas semifinais e a final), a disputa pela artilharia será definida nos detalhes. Confira as semifinais:

Terça-feira, 8 de julho: Fluminense x Chelsea

Quarta-feira, 9 de julho: PSG x Real Madrid

