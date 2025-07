Real Madrid perde titular para a semifinal do Mundial de Clubes

A vitória suada por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund, que garantiu o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes, veio com um custo. A equipe de Xabi Alonso terá um desfalque por suspensão para o jogo contra o PSG: o zagueiro Dean Huijsen, expulso nos acréscimos da partida deste sábado.

A boa notícia para os merengues é que Vinicius Jr. e Jude Bellingham, que entraram em campo pendurados, não receberam cartão amarelo e estão confirmados para a semifinal.

Expulsão nos acréscimos e alívio com as estrelas

O Real Madrid já vencia a partida quando, aos 51 minutos do segundo tempo, o zagueiro Dean Huijsen recebeu um cartão vermelho direto e se tornou um desfalque certo para o próximo jogo. A grande preocupação da equipe, no entanto, era com Vini Jr. e Bellingham. Os dois craques do time estavam pendurados com um cartão amarelo, mas foram substituídos durante a segunda etapa e conseguiram passar ilesos, garantindo a presença na semifinal.

Quem é Dean Huijsen, o desfalque do Real Madrid no Mundial?

A ausência de Huijsen será sentida. O zagueiro de apenas 20 anos foi uma das contratações de peso do Real Madrid para a temporada. O clube pagou a multa rescisória de 59,3 milhões de euros (cerca de R$ 373,9 milhões) para tirá-lo do Bournemouth, da Inglaterra, e assinou um contrato até 2030. O jovem, que tem nacionalidade espanhola, vinha sendo titular em todos os jogos do time no Mundial de Clubes.

Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)

A semifinal contra o PSG

O Real Madrid agora se prepara para um dos jogos mais aguardados do torneio. A equipe enfrenta o Paris Saint-Germain por uma vaga na grande final do Mundial de Clubes. A partida acontece na próxima quarta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

