Gonzalo García, artilheiro do Real Madrid, voltou a brilhar no Mundial de Clubes. O jovem, que tem sido titular durante a recuperação física de Kylian Mbappé, marcou novamente na competição, diante do Borussia Dortmund, e chegou ao topo da artilharia, com quatro gols em cinco jogos.

Após o apito final em Nova Jersey, o centroavante rasgou elogios aos companheiros pelas assistências dadas nas partidas realizadas nos Estados Unidos para que seu nome pudesse estar no topo da lista, empatado com Marcos Leonardo, do Al-Hilal, e Ángel Di María, do Benfica - ambos já eliminados.

- O que estou fazendo nesse Mundial de Clubes, claro, é algo impensável. Mas Arda (Güler) hoje me deu uma bola com açúcar, assim como Trent (Alexander-Arnold) fez outro dia. Já até brinquei com ele sobre isso depois do jogo. Minha função ali era apenas empurrar a bola para o gol - brincou Gonzalo.

O problema de saúde de Mbappé, sofrido antes da estreia diante do Al-Hilal, abriu espaço no ataque para o jogador de 21 anos. O francês, que chegou a ser internado com uma gastroenterite aguda, voltou a disponibilidade na última partida e também balançou as redes no triunfo sobre o Borussia, em lindo voleio, mas por ainda não estar 100%, segue vendo, do banco de reservas, o brilho do camisa 30.

- A verdade é que tudo está indo muito bem. Trabalhei durante todo esse tempo para que pudesse ganhar oportunidades no time, e pude justificar isso com tudo que venho fazendo. A gente sempre espera fazer coisas boas, claro, mas quatro gols em um Mundial de Clubes... quem poderia acreditar? - declarou o jogador.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol sobre o Borussia Dortmund, pelo Mundial (Foto: Angela Weiss/AFP)

Com a vitória por 3 a 2, o Real se classificou para a semifinal do Mundial, e agora, terá um grande compromisso. A equipe comandada por Xabi Alonso enfrentará o PSG, atual campeão europeu, que despachou o Bayern de Munique também neste sábado (5). A bola rola para o clássico do futebol do Velho Continente na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), também no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA).

