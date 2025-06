Manchester City goleia a Juventus e impressiona a imprensa internacional: ‘PepTeam voltou’

A goleada do Manchester City por 5 a 2 sobre a Juventus, nesta quinta-feira (26), pela última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes, não passou despercebida pela imprensa internacional. O desempenho dominante da equipe inglesa e a volta de Rodri ao time titular foram amplamente destacados em jornais da Inglaterra, Espanha e Itália — muitos dos quais enxergam no City a equipe a ser batida no torneio.

O jornal espanhol Marca exaltou a atuação do Manchester City em Orlando e traçou um paralelo com os tempos áureos do "PepTeam", apelido dado ao melhor momento da era Guardiola. Com o título "Olho aberto, Real Madrid, o PepTeam voltou!", a publicação alertou os merengues sobre uma possível colisão com os ingleses nas oitavas de final, caso o Real não seja o primeiro colocado do seu grupo.

"City arrasou a Juventus, que só precisava de um empate para ser líder. A pressão alta, o domínio absoluto do jogo, as trocas de posição e os gols — muitos gols — reapareceram. E tudo isso com Haaland no banco" escreveu o diário.

Savinho comemora golaço marcado pelo Manchester City contra a Juventus no Mundial (Foto: Chandan KHANNA/AFP)

Na Itália, o tom foi de resignação. A Gazzetta dello Sport reconheceu a superioridade do time de Guardiola com uma manchete que comparou a atuação do City a uma tempestade: "O Manchester City passa sobre a Juventus como o temporal que caiu sobre Orlando”.

O jornal destacou a atuação de Rodri, a eficiência ofensiva dos ingleses e a fragilidade da Juve sem Yildiz no início. O goleiro Michele Di Gregorio foi apontado como o único destaque positivo da equipe italiana. “Se não fosse por ele, o placar poderia ter sido ainda mais elástico”, pontuou.

Na Inglaterra, a repercussão foi centrada em duas figuras: Erling Haaland, que marcou seu 300º gol na carreira, e Savinho, que anotou um golaço no segundo tempo. O The Guardian classificou a atuação como uma "exibição para assustar os gigantes do torneio", e elogiou o controle total do City, principalmente após a entrada do norueguês.

Já o The Sun destacou a emoção do jogo e a capacidade ofensiva do elenco de Guardiola, mesmo com Foden e Haaland começando no banco. Para o tabloide, o City “passeou” e mostrou que “está pronto para conquistar o mundo”.

Haaland na partida entre Manchester City e Juventus pelo Mundial (Foto: Chandan KHANNA / AFP)

No jornal As, a manchete foi quase filosófica: “O City reencontra seus sinais nas costas de um soberbo Rodri". A publicação espanhola enfatizou que o retorno do volante espanhol deu ordem ao time e resgatou a identidade perdida após sua longa ausência por lesão.

Com 100% de aproveitamento, 10 gols marcados e apenas 3 sofridos, o Manchester City terminou a fase de grupos como uma das melhores campanhas do Mundial. A repercussão internacional deixa claro: o time de Guardiola chega às oitavas como um dos grandes favoritos — e, para muitos, o grande adversário a ser evitado.

Independentemente do adversário que vier na próxima fase, uma coisa parece certa para a mídia europeia: o Manchester City voltou ao seu melhor.