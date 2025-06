Bernardo Silva celebra liderança do Manchester City e avisa: ‘Estamos aqui para vencer’

O Manchester City encerrou a fase de grupos do Mundial de Clubes com autoridade. Nesta quinta-feira (26), a equipe goleou a Juventus por 5 a 2, no Camping World Stadium, em Orlando, garantindo a liderança do Grupo G com 100% de aproveitamento — três vitórias em três jogos.

Após a partida, o meio-campista Bernardo Silva falou com a imprensa na zona mista e destacou a atuação coletiva do time, elogiou o desempenho de quem saiu do banco e reforçou a ambição do clube inglês no torneio.

— Conseguimos controlar o jogo contra um grande time. Mantivemos a posse e cometemos apenas pequenos erros individuais — avaliou o português — Provavelmente foi nossa melhor atuação no torneio até agora. Nos classificamos em primeiro do grupo e estamos muito felizes.

Apesar da goleada sobre uma das equipes mais tradicionais da Europa, Bernardo evitou qualquer tom de provocação.

— Foi uma vitória importante, nos garantiu o primeiro lugar, mas não sei se é uma declaração (de força), ou algo assim. São três pontos, e seguimos.

O camisa 20 também comentou a consistência do time na fase de grupos, sendo o único a vencer todos os jogos até aqui.

— É muito bom ser o único time com três vitórias, mas agora o torneio muda. É mata-mata. A próxima fase é decisiva, e esperamos continuar com o bom desempenho.

Bernardo SIlva na partida contra o Al Ain (Foto: Alex Grimm/Getty Images via AFP)

Profundidade do elenco como trunfo

Na vitória sobre a Juventus, dois dos gols do City foram marcados por jogadores que começaram no banco: Haaland e Foden. Para Bernardo, isso mostra a profundidade do elenco e a força coletiva da equipe.

— Isso é muito importante. Temos um grupo muito forte. O impacto dos jogadores que entram do banco tem sido imenso, não só hoje, mas em outros jogos também. Precisamos de todos para seguir avançando.

Importância de Rodri para o City

Outro destaque da entrevista foi a importância de Rodri, que voltou a ganhar minutos após se recuperar de lesão. O volante espanhol foi fundamental na última temporada e é considerado por muitos o motor do time de Guardiola.

— A carreira do Rodri fala por si só. É um jogador impressionante. Quando estiver 100% fisicamente, sabemos que pode render ainda mais. A gente precisa muito dele.

Com a vitória, o Manchester City se classifica em primeiro no Grupo G e aguarda a definição do próximo adversário nas oitavas de final.

A missão agora é clara: seguir o caminho rumo ao título inédito do Mundial de Clubes. E como disse Bernardo Silva, com confiança e foco: “Estamos aqui para vencer.”