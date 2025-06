Kompany revela desejo inusitado após jogo de Bayern contra Boca

Não foram só os três pontos da vitória contra o Boca Juniors que alegraram o Bayern de Munique. Na partida contra o clube de Buenos Aires, a torcida xeneize foi um dos grandes destaques do jogo, que impressionou até Kompany. Para o técnico dos bávaros, o show argentino foi tão grandioso, que deu saudades de voltar a ser um jogador de futebol.

O treinador do Bayern de Munique ficou maravilhado com a torcida do Boca Juniors no duelo válido pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Segundo Kompany, esse amor ao clube, a transformação do clima ambiente em hostilidade, e o jogo agressivo e aguerrido são características que fazem o sentir saudades de estar de volta ao gramado.

- Tenho uma longa carreira, muitas experiências e estou feliz por ser treinador, mas em jogos como o de hoje, às vezes, gostaria de ainda ser jogador de futebol. Esses jogos, com uma mistura de atmosfera, torcida hostil e jogo agressivo… é isso que eu amo no futebol. Estamos jogando contra um grande clube, com torcedores que, acredito, a maioria pagaria para ver - afirmou o treinador belga.

Vicent Kompany , treinador do Bayern de Munique, em entrevista coletiva no Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação/Bayern)

Boca Juniors traz a Bombonera para o Mundial dos Estados Unidos

Se a Bombonera já é uma das grandes atrações turísticas da Argentina, desta vez o Boca levou a essência do seu estádio para Miami, montando ali seu show de fim de semana. Foram 50 mil presentes no primeiro jogo, confirmados por Gianni Infantino, e quase 60 mil no segundo - o primeiro “sold out” do estádio Hard Rock neste Mundial de Clubes. E isso mesmo após o Real Madrid ter jogado no local poucos dias antes.

A imprensa internacional também se rendeu. O jornal New York Times classificou a festa da torcida como “uma revolução” e destacou: “Para alguns, o Mundial não tem grande importância. Para o Boca, significa tudo.”

Mesmo com a derrota, a vibração da torcida deixou claro quem domina os holofotes fora de campo. Agora, o Boca Juniors encara o Auckland City, na terça-feira (24), em Tennessee, precisando vencer para manter as chances no torneio.

