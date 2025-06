O Boca Juniors perdeu para o Bayern de Munique por 2 a 1 no Mundial de Clubes e se complicou na briga por uma vaga nas oitavas de final. O gol da derrota veio aos 84 minutos, exatamente o mesmo minuto em que Otamendi empatou para o Benfica na primeira rodada. Um novo golpe em um momento decisivo - e uma coincidência que virou pesadelo para os argentinos.

O time de Miguel Ángel Russo havia conseguido buscar o empate no segundo tempo com um belo gol de Merentiel. Depois disso, viveu seu melhor momento no jogo, empurrado pela torcida presente em Miami. Mas o sonho da virada durou pouco. Após pressão bávara, Olise apareceu livre na entrada da área e finalizou com categoria para definir o placar. Um castigo pesado para uma equipe que havia crescido na partida e parecia próxima da virada.

Apontado pelo jornal argentino "Olé", o minuto 84' tem se tornado uma verdadeira dor de cabeça para a torcida e para o time do Boca Juniors. Nas duas rodadas em que esteve em campo, a equipe sofreu gols decisivos exatamente nesse momento da partida. Na estreia contra o Benfica, o Boca vencia por 2 a 0, mas levou o empate aos 84 minutos, com um gol de cabeça de Otamendi. Desta vez, foi Olise quem marcou o gol da vitória do Bayern de Munique, novamente aos 84 minutos, no Hard Rock Stadium.

Como foi o jogo entre Benfica e Bayern de Munique?

O jogo começou com equilíbrio e marcação forte dos dois lados. Olise até marcou um gol olímpico logo no início, mas o lance foi anulado por falta de Gnabry em Marchesín. Depois disso, Kane abriu o placar em falha defensiva, e Coman perdeu uma chance clara logo na sequência. Zenón teve duas boas oportunidades, mas parou em Neuer.

Bayern venceu o Boca Juniors em duelo no Hard Rock Stadium, em Miami, pelo Mundial. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

No segundo tempo, o Boca empatou em rápido contra-ataque com Merentiel. A equipe argentina cresceu e pressionou, mas o Bayern manteve o controle da posse e encontrou o caminho do gol nos pés de Olise, o melhor em campo. O time de Munique ainda teve outro gol anulado por impedimento, mas já havia decidido a partida.

