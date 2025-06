Torcedor do Bayern provoca grupo de argentinos do Boca Juniors e viraliza na web

Um jovem torcedor do Bayern Munique não se intimidou com os veteranos do Boca Juniors na arquibancada e provocou os argentinos direcionando, de forma irônica, beijos para o grupo após o gol do atacante Ollise, na vitória do time alemão por 2 a 1, no duelo válido pelo Grupo C, da Copa do Mundo de Clubes, na última sexta-feira (20).

A reação do jovem foi imediatamente após o gol do atacante Michael Ollise, o da vitória do Bayern contra o Boca. O torcedor se virou para trás e mandou beijos para os argentinos. O grupo, porém, não levou a brincadeira numa boa e direcionou xingamentos para o garoto. (Confira na vídeo abaixo).

Festa da torcida do Boca Juniors

Mesmo após a derrota, a torcida xeneize roubou a cena e foi reconhecida como o grande espetáculo da rodada do Mundial de Clubes. Com quase 64 mil presentes - a maioria torcedores do Boca Juniors - Hard Rock Stadium, em Miami, se transformou em uma extensão da Bombonera.

Antes e após o primeiro gol de Harry Kane, a torcida do Boca dominou o Hard Rock Stadium, em Miami. O empate veio com Merentiel, ex-Palmeiras, que marcou um golaço e fez o estádio explodir. A vitória do Bayern foi confirmada apenas aos 38 minutos do segundo tempo, com um gol de Olise, que provocou pedindo silêncio para o setor ocupado pelos argentinos.

O time alemão lidera com seis pontos o Grupo C, que tem Benfica com quatro pontos, Boca Juniors com um ponto e Auckland City zerado. Na última rodada da primeira fase, os Bávaros jogam contra os portugueses e precisam de um empate para assegurar a liderança.