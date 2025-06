Jornal inglês exalta Filipe Luís: ‘Faz o trabalho difícil parecer fácil’

O jornal inglês The Athletic publicou uma longa e elogiosa reportagem sobre o início da trajetória de Filipe Luís como técnico do Flamengo, destacando não só os resultados expressivos obtidos em pouco tempo, mas também sua postura prática, intensa e detalhista à beira do campo. A manchete resume o tom do texto: “Filipe Luís: o técnico do Flamengo que faz o trabalho difícil parecer fácil”.

continua após a publicidade

A publicação ressalta que, mesmo em um clube de enorme pressão como o Flamengo, o ex-lateral tem conseguido transmitir serenidade, organização e uma identidade ofensiva clara à equipe. Segundo o jornal, o sucesso do time no Mundial de Clubes e a liderança do Campeonato Brasileiro até a pausa da competição internacional são apenas reflexos do trabalho minucioso realizado desde sua chegada ao comando técnico, que completa nove meses na próxima segunda-feira (30)

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Uma filosofia prática

Filipe Luís rejeita qualquer rótulo filosófico para seu estilo de jogo. À FIFA.com, ele já havia dito que prefere ser objetivo e pensar “jogo a jogo”, ecoando a célebre frase de Luis Aragonés — "ganhar, ganhar e ganhar de novo" — que marcou sua formação como atleta sob o comando de técnicos como Diego Simeone, José Mourinho e Jorge Jesus.

continua após a publicidade

"Não me considero um cara filosófico. Sou prático. Não gosto de traçar grandes metas além de vencer a próxima partida", afirmou o técnico ao site da FIFA no início do mês — antes mesmo de comandar a equipe nas vitórias sobre Espérance e Chelsea, e garantir a liderança do Grupo D no Mundial.

Filipe Luís em entrevista antes da estreia do Mundial (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Reconhecimento internacional

O The Athletic destaca que Filipe assumiu um dos cargos mais desafiadores do futebol sul-americano: o de treinador do Flamengo, clube com a maior e mais exigente torcida do Brasil. O respeito conquistado, porém, veio rápido. Em poucos meses, ele foi campeão da Copa do Brasil, conquistou o Carioca invicto e emendou uma série de 16 jogos sem derrota entre janeiro e abril.

continua após a publicidade

Os elogios também partem de dentro do clube. Vinícius Bergantin, auxiliar técnico de Filipe entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, descreveu o treinador como alguém “estudioso, inquieto e extremamente detalhista”. Já o diretor de futebol José Boto destacou sua dedicação: “Ele trabalha o tempo todo. É impressionante a profundidade tática que tem para alguém que se aposentou tão recentemente.”

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Comparações com os anos 80 e especulação na Seleção

A reportagem também menciona as comparações feitas por ídolos históricos como Andrade, campeão mundial pelo Flamengo em 1981, que viu semelhanças entre o atual time e o estilo ofensivo daquela geração. “Eles jogam no campo do adversário, como nós jogávamos. É o futebol que o torcedor do Flamengo sonha em ver.”

Diante do bom momento, o nome de Filipe foi ventilado até como possível técnico da seleção brasileira, após a saída de Dorival Júnior. Embora tenha sido apontado como “natural” sucessor, o próprio presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, afirmou que duvida que Filipe aceitasse a missão neste momento: “Conheço o Filipe. Ficaria surpreso se ele aceitasse agora.”

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Próximo desafio: Bayern de Munique

Agora, com o Flamengo classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes, o desafio será enfrentar o poderoso Bayern de Munique. E, como sempre, Filipe evita pensar além do jogo seguinte. “Me defino como um treinador sem memória”, disse em coletiva. “Gosto de apagar tudo e focar no próximo desafio.”

Para The Athletic, o futuro de Filipe Luís no futebol parece promissor. “Não tenho dúvidas de que ele logo será visto como um dos grandes técnicos do mundo”, afirmou Boto. O auxiliar Bergantin foi além: “Na verdade, acho que ele já é.”