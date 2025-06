De la Cruz revela chance de voltar a jogar pelo Flamengo no Mundial

O meia Nico De la Cruz vive a expectativa de retornar aos gramados ainda neste Mundial de Clubes. Em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, o uruguaio revelou que está trabalhando para estar à disposição contra o Bayern de Munique, no próximo domingo (29).

- Estou bem, muito melhor. Melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, com a cabeça boa, que é o mais importante nesse tipo de situação, estar focado e determinado a estrear no Mundial - destacou De la Cruz.



Em entrevista a Flamengo TV, De la Cruz destacou como está sendo acompanhar a equipe do lado de fora dos gramados. Segundo o meia, o elenco rubro-negro tem condições de encarar o Bayern de igual para igual.

- A nossa equipe está muito bem. A confiança e a serenidade que estamos encarando as partidas e agora vendo de fora, tento analisar um pouco mais o lado futebolístico e estamos muito fortes. Vivemos um grande momento que não nos permite perder o foco de disputar de igual para igual. Temos um grande elenco para isso e temos condições de enfrentar o Bayern da melhor maneira possível - disse o meia.

Existia a expectativa do uruguaio ser relacionado contra o Chelsea, na 2ª rodada da fase de grupos. No entanto, De la Cruz voltou a sentir um incômodo no joelho e foi preservado. O clube mantém confiança no retorno e não cortará o meia da relação.

- Essa é a ideia, para isso que estou trabalhando. Não me deixo levar pela ansiedade, mas a ideia é estar em campo no próximo domingo. Sei que os prazos são curtos, mas, se não der, vai ser no próximo jogo. E assim vamos trabalhando porque tenho a confiança que a equipe vai passar - acrescentou o volante rubro-negro - comentou.

De La Cruz em atividades durante o Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Lesão de Nico De la Cruz

De la Cruz sofreu uma entorse no joelho esquerdo no último dia 18 de maio, no clássico contra o Botafogo. Na ocasião, o exame indicou um problema no ligamento colateral medial. Existia a expectativa do jogador retornar na estreia do Mundial, o que não aconteceu. O uruguaio falou sobre o momento que vivia na temporada, antes da lesão.

- Vinha fazendo uma grande temporada, em questões físicas, de desempenho, com uma grande sequência de jogos e aconteceu isso. Eu tento encarar com naturalidade, não gosto de passar por esses momentos, mas tento estar com a cabeça tranquila para voltar ainda melhor - disse o meia.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h, no Hard Rock Stadium, em Miami.