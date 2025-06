Zagueiro do Bayern projeta dificuldade contra o Flamengo: ‘Jogo fora de casa’

Reforço do Bayern de Munique para o Mundial de Clubes, Jonathan Tah projetou os maiores desafios do duelo com o Flamengo. O zagueiro comparou a partida à vitória por 2 a 1 dos Bávaros sobre o Boca Juniors, quando a equipe teve de lidar com a pressão dos torcedores adversários. Além disso, destacou a intensidade das equipes sul-americanas em campo.

➡️ Mundial: Flamengo e Bayern terá arbitragem da Premier League

— Vai ser um jogo de fora de casa, porque certamente muitos torcedores sul‑americanos estarão no estádio. Também aí precisaremos trazer a seriedade necessária. É uma intensidade sul‑americana, um futebol um pouco diferente. Isso precisamos adaptar e, ao mesmo tempo, impor o nosso jogo — analisou o defensor ao site do clube.

Jonathan Tah estreou pelo Bayern justamente nesta Copa do Mundo de Clubes, quando foi titular diante do Auckland City; ao todo, atuou por 212 minutos até aqui. Segundo o zagueiro, a oportunidade de estar concentrado com os companheiros para a competição está facilidando a adaptação.

— Isso facilita muito a minha adaptação. Sou novo e preciso me adaptar primeiro, então é inestimável para mim poder passar tanto tempo com os companheiros e a equipe ao meu redor e conhecer todos melhor. Isso está me ajudando a ter um começo de temporada mais tranquilo. Eu queria muito jogar no torneio e agora quero vencê-lo também — disse o jogador de 29 anos.

O Bayern de Munique enfrenta o Flamengo no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

